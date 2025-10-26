Ultime news
La chiesa di Santa Maria della Pieve
La chiesa di Santa Maria della Pieve

Chiesa di S. Maria della Pieve: 650 mila euro per il recupero

C’è il via libera, da parte della Conferenza permanente, al miglioramento sismico della chiesa di Santa Maria della Pieve. L’edificio di culto sorge in adiacenza a una costruzione in muratura a due piani già sottoposto a intervento post sisma.

La chiesa si configura attualmente come uno spazio con un’aula ad unica navata conclusa da un’abside poligonale a sei lati.

Tra gli interventi previsti ci sono la realizzazione di cordolo metallico in sommità delle murature, con connessione delle catene esistenti e delle capriate in legno, la realizzazione di tiranti posti sottomanto nell’area absidale e di cuciture armate delle murature su tutto lo sviluppo verticale tra la facciata di ingresso e le due pareti laterali, la riparazione di lesioni con iniezioni di malta fluida e relativi ripristini, la sostituzione ed integrazione delle catene esistenti in testa alle colonne, mediante posizionamento di nuove catene realizzate con tondo in acciaio e relativo tenditore.

L’incatenamento sarà realizzato nei due allineamenti attualmente presidiati, nell’allineamento della facciata di ingresso, e nell’allineamento dell’arco trionfale. Il costo totale dell’intervento è di 651.516 euro.

