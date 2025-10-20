Per la scomparsa del cardinale Edoardo Menichelli è stato proclamato il lutto cittadino

Il sindaco Rosa Piermattei ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 22 ottobre, giornata in cui si terranno le esequie del cardinal Edoardo Menichelli. Ha firmato infatti l’Ordinanza con cui ha voluto rappresentare il profondo sentimento di cordoglio dell’intera cittadinanza e la gratitudine per quanto il cardinale ha donato al territorio.

Il provvedimento dispone le bandiere poste sugli edifici comunali sianno esposte a mezz’asta in segno di lutto e invita tutti i titolari di attività commerciali di compartecipare al lutto evitando attività che contrastino con lo spirito del cordoglio per tutta la giornata del 22 ottobre.

Per la camera ardente e la cerimonia delle esequie, inoltre, la Polizia locale ha emesso un’Ordinanza che introduce modifiche alla circolazione stradale in via Madonna dei Lumi, da e per il santuario, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la gestione del traffico.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore fino alle ore 12.30 di mercoledì 22 ottobre.

Le principali disposizioni prevedono il divieto di accesso in via Madonna dei Lumi dall’intersezione con via Scampoli e porta San Francesco, l’istituzione del senso unico di marcia a saire in via Madonna dei Lumi, nel tratto dal civico n. 16 fino a via San Francesco e via Scampoli, l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dal piazzale del Santuario in uscita verso via San Francesco e via Scampoli.

Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.