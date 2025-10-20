E’ morto il cardinale Edoardo Menichelli: mercoledì i funerali nel santuario della Madonna dei Lumi

Stamattina, lunedì 20 ottobre, si è spento il cardinale Edoardo Menichelli, straordinaria figura della Chiesa e figlio illustre di San Severino. Aveva compiuto 86 anni lo scorso 14 ottobre.

La comunità, addolorata per la notizia, si appresta a dargli l’ultimo saluto.

Le esequie si terranno mercoledì al santuario della Madonna dei Lumi, dove da oggi pomeriggio (lunedì), a partire dalle ore 17, la salma del cardinale sarà esposta per l’omaggio e la preghiera dei fedeli. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 24.

Domani, martedì 21 ottobre, la camera ardente tornerà ad essere riaperta dalle ore 8 alle ore 20 con orario continuato consentendo così a tutti coloro che lo desiderano di rendere omaggio e raccogliersi in preghiera.

Le solenni esequie saranno poi celebrate mercoledì 22 ottobre alle ore 10 nel santuario della Madonna dei Lumi. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza episcopale marchigiana.

Al termine del rito funebre, il feretro partirà per la Cattedrale di Ancona, dove il cardinale Edoardo Menichelli verrà sepolto, come da sue volontà e in onore del lungo e intenso ministero svolto come arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo.