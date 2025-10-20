Tarcisio Antognozzi è il nuovo segretario provinciale dell’UdC

Con un passaggio di consegne “improntato alla continuità, alla stima reciproca e al senso di responsabilità politica”, Luca Marconi ha ufficializzato le proprie dimissioni dalla carica di coordinatore provinciale UdC della provincia di Macerata, anche a seguito della sua elezione a consigliere regionale, annunciando contestualmente la nomina di Tarcisio Antognozzi come suo successore.

La decisione, condivisa all’unanimità dagli amici dirigenti di partito e amministratori, segna una nuova fase di rilancio e di rafforzamento della presenza dell’Unione di Centro nelle realtà locali della provincia. “Dopo molti anni di impegno alla guida provinciale, ho ritenuto opportuno favorire un naturale ricambio – scrive Luca Marconi -, mettendo a disposizione del partito la mia esperienza in altre forme e lasciando spazio a una figura che

ha dimostrato nel tempo competenza, radicamento territoriale e grande spirito di servizio. Tarcisio è uomo di contenuti veri, capace come pochi di coniugare i principi del cattolicesimo popolare con l’azione politica e amministrativa. Antognozzi è stato assessore comunale e consigliere provinciale per l’UdC, candidato sindaco a San Severino e attualmente consigliere comunale: per questo saprà interpretare al meglio le esigenze dei nostri territori, promuovendo gli attivisti locali UdC e i valori che ci contraddistinguono”.

La nomina di Tarcisio Antognozzi è stata fatta dal coordinatore regionale Antonio Saccone che, unitamente al segretario nazionale Antonio De Poli, hanno espresso apprezzamento per il percorso di continuità e per il contributo dato da Marconi in questi anni di guida.

“Grazie alla leadership di Luca Marconi, l’UdC ha raggiunto nella nostra provincia una credibilità tale da permettere un risultato insperato: l’elezione del nostro coordinatore a consigliere regionale. Questo successo – sottolinea Tarcisio Antognozzi – è merito dell’impegno di tutti i comitati locali, in particolare di quelli che si sono distinti con performance straordinarie: 431 voti a Recanati e 345 a Macerata. Segnaliamo inoltre il raddoppio dei consensi registrato a Montelupone, Corridonia, Fiuminata, San Severino e Montefano. Tale netto incremento conferma che il lavoro dei nostri candidati e amministratori è riconosciuto e premiato dai cittadini”.

Con questo avvicendamento l’UdC conferma la propria volontà di investire su figure capaci di coniugare esperienza e rinnovamento, mettendo al centro l’ascolto dei cittadini per la costruzione di una proposta politica credibile e reale.