Seconda categoria, l’Asd riparte dal nuovo mister Di Gioia: arrivano Caracci e Panicari

L’Asd San Severino sta lavorando a pieno regime per costruire la squadra che prenderà parte, anche nella prossima stagione, al campionato di Seconda categoria. La salvezza conquistata ai play out è stata una grande impresa sportiva per la squadra settempedana raggiunta grazie al grande lavoro svolto da tutte le componenti: società, dirigenti, staff tecnico e giocatori.

Festeggiata giustamente con trasporto ed entusiasmo la permanenza nella categoria, la dirigenza si è subito messa a programmare il futuro. Salutato mister Lauro Ricci, uno degli artefici della salvezza, la società settempedana ha scelto il nuovo tecnico: Giuseppe Di Gioia. Prima esperienza in panchina per l’ormai ex attaccante classe ’79 che, dopo aver contribuito all’impresa dell’Asd e appese le scarpette al chiodo (l’addio da calciatore è arrivato con una lettera appassionata e carica di emozione), ha accettato la “sfida” offertagli dalla dirigenza, ovvero quella da allenatore.

Siamo certi che Giuseppe saprà affrontare al meglio il nuovo ruolo puntando su carisma, personalità, voglia, entusiasmo e passione tutte cose portate in campo per tantissime stagioni vissute da protagonista e da bomber consumato. Al suo fianco ci sarà Fabio Quagliuzzi, confermato nel ruolo di collaboratore tecnico. Altra pedina molto preziosa per la squadra per esperienza e per il lavoro svolto in campo e con i ragazzi. Sistemata gran parte della rosa con una serie di riconferme, l’Asd ha ufficializzato i primi veri acquisti.

Arriva come nuovo portiere Marco Caracci. E’ un gran colpo quello messo a segno dalla dirigenza settempedana che fa rientrare a casa un giocatore esperto e di assoluto valore. Caracci è un numero uno molto apprezzato e conosciuto e che ha giocato da protagonista e da vincente nella Settempeda. Molte sono state le squadre in cui ha militato dimostrando ovunque professionalità, continuità di rendimento e qualità tecniche. Insomma un giocatore importante che rappresenterà un punto fermo nella nuova squadra e potrà essere determinante non solo dal punto di vista tecnico ma anche come esempio e come guida per i tanti giovani che troverà come compagni.

Un apporto tecnico importante lo potrà certamente dare anche Matteo Panicari, il secondo volto nuovo. Mancino puro, esterno d’attacco che ama partire da destra, buone qualità e protagonista in quel di Visso dove ha avuto modo di mettersi in mostra contribuendo alla vittoria del campionato. Anche per Panicari si tratta di un ritorno a casa (anche lui settempedano doc) e anche per lui c’è un passato alla Settempeda. Ora comincia una nuova avventura che si spera possa essere foriera di soddisfazioni per Matteo e per tutta l’Asd.

r. p.