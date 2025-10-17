La Croce rossa di San Severino dona un defibrillatore all’Itts “Divini”

In occasione della Settimana Viva! e della Giornata della rianimazione cardio – polmonare (World Restart a Heart), sabato 18 ottobre alle ore 10.30, l’Itts “Divini” organizza nell’Aula magna del nuovo istituto un incontro con la sezione locale della Croce rossa, durante il quale i volontari del Comitato consegneranno alla scuola un defibrillatore semiautomatico, donandolo per la nuova palestra dell’istituto stesso.

Seguiranno una lezione e una breve dimostrazione per sensibilizzare gli studenti sulle azioni di primo soccorso e sull’importanza di saper intervenire, con corrette e fondamentali manovre, in situazioni critiche e di urgenza.

“Tale incontro – spiegano i promotori dell’iniziativa – è finalizzato a promuovere nei nostri alunni un atteggiamento di cittadinanza attiva, affinché siano consapevoli e pronti ad agire in modo efficace e tempestivo in caso di emergenza”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa