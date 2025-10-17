Ricostruzione: controlli della Polizia locale su manodopera straniera: scoperte violazioni

Il Comando di Polizia locale ha intensificato nelle ultime settimane le ispezioni e gli accertamenti nei cantieri della ricostruzione post terremoto concentrandosi, in particolare, sulla regolarità dei cittadini stranieri e della manodopera extracomunitaria. Le verifiche, condotte nei principali cantieri del centro urbano, non si sono limitate alle sole norme edilizie, ma sono state estese anche al personale presente, con l’identificazione di diversi soggetti e l’accertamento della effettiva residenza o della situazione alloggiativa sul territorio comunale.

I controlli, effettuati in collaborazione con l’Ufficio Anagrafe del Comune e la locale Stazione dei Carabinieri, hanno permesso di far emergere situazioni di ospitalità irregolare, dove cittadini extracomunitari vivevano di fatto “nell’ombra” amministrativa.

In totale sono stati sanzionati cinque proprietari di appartamenti (tre cittadini settempedani, un’impresa edile romana e un cittadino egiziano) per aver omesso la preventiva comunicazione di ospitalità di cittadino straniero all’autorità locale di pubblica sicurezza, come previsto dal Testo Unico sull’immigrazione. Le sanzioni comminate per queste violazioni ammontano complessivamente a circa 5 mila euro.

La Polizia locale ricorda che chiunque ospiti un cittadino extracomunitario o apolide ha l’obbligo di presentare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore al Comune, un adempimento fondamentale per la sicurezza e la tracciabilità sul territorio.

Contestualmente alle verifiche anagrafiche, sono state riscontrate anche violazioni relative alla gestione degli spazi pubblici e della sicurezza in cantiere: sei violazioni hanno riguardato l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con sanzioni per un totale di 5.200 euro, mentre altre due violazioni sono state accertate per mancata esposizione del cartello di cantiere. Un episodio ha richiesto l’intervento immediato di una pattuglia in centro storico per bloccare un’impresa che aveva interdetto completamente la viabilità senza alcuna autorizzazione.

L’assessore alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, ha espresso grande soddisfazione per l’esito delle operazioni e per la regolarizzazione delle posizioni emerse: “Ringrazio il comandante della Polizia locale, il vice commissario Adriano Bizzarri, e il personale tutto per l’opera di controllo messa in atto insieme ai militari dell’Arma che coniuga il controllo sui cantieri con l’esigenza primaria di sicurezza urbana e legalità abitativa. L’emersione di situazioni di ospitalità irregolare è un passo cruciale per garantire che tutti coloro che dimorano nella nostra città, in particolare la manodopera che lavora alla ricostruzione, vivano e operino nel pieno rispetto delle norme”.