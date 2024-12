La Settempeda batte la Cluentina (3-2) nell’ultima gara casalinga del 2024

Chiude al meglio gli impegni casalinghi del 2024 la Settempeda che torna ad incamerare tre punti regolando la Cluentina. Match che si decide nella ripresa quando sono giunte le cinque reti che hanno sancito il 3-2 finale in favore dei biancorossi di casa (per l’occasione in completo nero). Successo meritato per la Settempeda che ha praticamente fatto e gestito la partita per quasi tutti i 90’ con tanto possesso, con la solita piacevole manovra e con diverse occasioni avute per andare in vantaggio. Solo nel secondo tempo però gli uomini di Ciattaglia sono riusciti ad essere concreti con i tre gol decisivi (autorete e doppietta di Dolciotti) dopo che nella prima frazione era mancato il giusto cinismo e la concretezza nell’area avversaria. La Cluentina ha fatto la sua onesta gara puntando su compattezza e attenzione difensiva pe poi provarci di rimessa e per un quarto d’ora della ripresa è salita di tono mostrando più coraggio, alzando il baricentro e creando qualche buona chance. La qualità (portata anche dal sempre decisivo Farroni entrato dalla panchina) maggiore della Settempeda alla lunga ha fatto la differenza e il giusto epilogo del confronto è stato il successo da tre punti che consolida la classifica e dà certezze ad una squadra che ora punta a chiudere al meglio nella trasferta di Montegiorgio, ultimo impegno di andata e dell’anno prima della lunga sosta per le festività (si ripartirà il 4 gennaio a Cascinare).

La cronaca

Settempeda che ospita la Cluentina, ultima sfida in casa dell’anno, in un match che i padroni di casa puntano ad aggiudicarsi per muovere la classifica e per dimenticare la beffa del sabato precedente. Ci sono ancora tre under nell’undici titolare di Ciattaglia dove è regolarmente presente Pagliari, recuperato e che sarà fra i migliori con D’Angelo e Dolciotti. Avvio di gara frizzante da ambo le parti con azioni incisive ed interessanti. Tema tattico da subito chiaro: Settempeda che fa gioco e preme; Cluentina che aspetta e riparte. Dopo un destro dal limite di Pagliari, al 17’ arriva la prima vera palla gol grazie ad una iniziativa personale di Quadrini che si accentra, trova lo spazio in area e alla fine calcia rasoterra trovando la risposta di Rocchi (ottima prova nei 90’ del portiere ospite). Passa poco e nell’altra area Bosetti può girare al volo da centro area ma il destro è largo. Nel finale di tempo solo Settempeda. Rango viene ben servito in area ma il sinistro è alto. Al 37’ Dolciotti trova Cappelletti che controlla in corsa e calcia con deviazione in angolo di un difensore. Sugli sviluppi del corner ancora Cappelletti da fuori, destro respinto in tuffo da Rocchi poi Rango non trova il modo di controllare la sfera e ribadirla in rete. Le prime trame del secondo tempo sono ancora di marca locale: bella azione manovrata che porta Cappelletti all’assist verso destra per Rango che calcia in corsa con pronta risposta dell’attento Rocchi. Ci prova anche Sfrappini ma il rasoterra è debole e centrale. Da qui in avanti viene fuori la Cluentina che pressa alto e riesce ad impensierire i rivali. Camilloni sguscia in area e tira verso Bartoloni che è reattivo nella respinta; dalla distanza ci prova Giaconi con un destro centrale fermato senza problemi da Bartoloni. Al 21’ prima svolta del match. La Settempeda riparte con palla che arriva a destra a Quadrini che mette sotto porta dove staccano Perez e Bosetti con pallone che finisce in porta con ultimo decisivo tocco che sembra del difensore centrale maceratese. Bosetti che però si riscatta immediatamente nell’area opposta quando è bravo a staccare nel mucchio trovando la girata di testa che manda la sfera nell’angolino basso alla destra di Bartoloni. La replica è di Pagliari che ferma la palla, prende la mira e scarica un potente destro che Rocchi manda sopra la traversa con un gran balzo. Al 30’ enorme opportunità per gli ospiti che potrebbe cambiare la storia di questa sfida: Ibii, entrato da qualche minuto, può sfruttare un comodo pallone davanti a Bartoloni ma il suo tocco è impreciso e va sul fondo dopo aver sfiorato il palo lontano. Non ci sono pause in questa fase e Quadrini manda un rasoterra di pochissimo sul fondo. Al minuto 34 però la Settempeda non fallisce l’occasione e si riporta in vantaggio: cross da destra con palla che attraversa l’area arrivando sul secondo palo dove c’è Dolciotti che da pochi passi non ha difficoltà a spingere dentro. Al 41’ i padroni di casa chiudono i giochi: Pagliari riparte centralmente, allarga verso destra per Cappelletti che da fondo campo, dopo un dribbling, mette verso il dischetto dove Dolciotti gira di prima in rete trovando la doppietta e il 3-1. Nel recupero c’è tempo e modo di vedere una prodezza di Ibii che rende meno amaro il ko per la Cluentina: pallone sui 25 metri, splendido e preciso pallonetto con pallone che entra dopo aver toccato la traversa. E’ l’ultimo episodio prima del triplice fischio che dà la vittoria alla Settempeda.

SETTEMPEDA-CLUENTINA 3-2

MARCATORI: st 21’ aut. Bosetti, 27’ Bosetti, 34’ e 41’ Dolciotti, 48’ Ibii

SETTEMPEDA: Bartoloni, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Mulinari, Dolciotti, Quadrini, Rano, Cappelletti (47’ st A. Staffolani), Perez (40’ st Maccioni), Sfrappini (22’ st Farroni). A disp. Brachetti, Eugeni, Ceci, Boldrini, Sigismondi, E. Staffolani. All. Ciattaglia.

CLUENTINA: Rocchi, Giaconi, Pagliarini, Trobbiani (46’ st Francalancia), Menghini, Bosetti, Montecchiari (17’ st Ibii), Del Rosso, Camilloni, Cappelletti (36’ st Gentili), Torresi (36’ st Troscè). A disp. Scoppa, Pistolesi, Giulietti, Acquaviva, Pierantoni. All. Cicarè

ARBITRO: Tirri Irene di Macerata; assistenti De Marino Francesca Chiara di Pesaro e Ribera Elettra di Fermo

Ammoniti: Quadrini, Montecchiari, Cappelletti, Ciattaglia. Angoli: 6-5. Recupero: st 4’

Roberto Pellegrino