All’ultimo respiro la Settempeda ribalta il risultato e batte l’Esanatoglia (2-1). Un finale al cardiopalma regala tre punti ai biancorossi che tornano così a vincere sul campo amico. Però che fatica! Anche in questo pomeriggio al Soverchia si è ripetuta la stessa trama già vista diverse volte in stagione: buona partenza seguita da un calo di concentrazione e da un gioco sotto ritmo e un paio di grossi rischi corsi fino al gol avversario. Solo che questa volta il finale è stato diverso (tre ko e tre pari nelle nove partite disputate in casa). Nel giro di cinque minuti, infatti, tutto è cambiato e da una sconfitta che sembrava certa si é arrivati ad un successo conquistato con le unghie e con i denti grazie alle due reti di Sfrappini (uno dei neo entrati ed a proposito i cambi hanno dato un grande contributo) e di Capenti (altra rete decisiva per il capocannoniere della Settempeda). Tutto ciò è stato conseguenza di un’ottima reazione con la squadra che ha saputo mettere in campo volontà, grinta, convinzione e la testa giusta per crederci fino alla fine. Come accennato ottimo l’impatto sul match di chi è subentrato (Verdolini, Rossi, Borioni e Sfrappini, gran gol per lui) e azzeccate le scelte di mister Ruggeri che ha cercato di risvegliare i suoi utilizzando moduli diversi e osando per tutto il secondo tempo con una squadra chiaramente a trazione anteriore, cose che hanno portato i frutti sperati. Mastica amaro, invece, l’Esanatoglia che cade a pochi metri dal traguardo e quando credeva di uscire indenne da San Severino e con punti in tasca dopo aver disputato una gara onesta e accorta in cui non ha sofferto particolarmente e la tattica scelta stava rivelandosi azzeccatissima, poi gli ultimi momenti del match sono stati difficili e fatali tanto che è giunta un’altra battuta d’ arresto che blocca i biancocelesti in piena zona play out.

La cronaca

Prima di vedersela contro le prime due della classe (sfide che arrivano una dietro l’altra) per la Settempeda c’è l’ostacolo Esanatoglia. Ospiti che cercano punti per uscire dalla zona calda, locali che puntano a vincere per mantenersi in corsa per il terzo posto. Biancorossi per 10-11 gli stessi del turno precedente con unica novità Capenti prima punta. Biancocelesti un po’ rimaneggiati e con alcuni titolari non al meglio, quindi Ferranti ha scelte obbligate e nel 4-3-1-2 affida l’attacco alla coppia Pallotta-Vrioni. L’avvio di gara mostra una Settempeda subito nella metà campo ospite (sarà così per quasi tutti i 90’) tanto che arrivano in poco tempo cinque angoli (alla fine saranno 15 a 4 ma la maggior parte senza esito perché la difesa dell’Esanatoglia ha avuto spesso la meglio sulle palle alte). La prima occasione è quella del 9’ quando Quadrini calcia una punizione dal limite con un potente destro che però non sorprende un attento Jacopo Ruggeri che para in tuffo nell’angolo di sua competenza. Sul prosieguo dell’azione è Dolciotti ad andare al tiro di prima intenzione. Destro rasoterra da ottima posizione che Jacopo Ruggeri ribatte di piede. Al 21’ un cross di Quadrini raggiunge nella parte sinistra dell’area Ulissi che colpisce di testa chiamando alla parata l’estremo ospite. Al 26’ tiro cross dalla distanza di Quadrini che arriva in porta con Jacopo Ruggeri che è un po’ sorpreso e respinge con qualche difficoltà. Al primo vero affondo l’Esanatoglia per poco non la sblocca. Pallotta lavora un bel pallone sulla destra per poi servirlo al limite dove un compagno tocca in area per Vrioni che gira per Carmenati che stoppa e calcia. Ottima parata in tuffo di Caracci che mette in angolo.

Ruggeri chiama il cambio di modulo (4-3-3) sperando di trovare soluzioni ad un modo di attaccare sterile. Al 43’ altra enorme chance per gli ospiti: un rimpallo lancia in area Vrioni che tutto solo davanti a Caracci si vede respingere il tiro dal capitano avversario che compie un grande intervento. Poco dopo lo stesso Vrioni è pescato libero a pochi passi dalla porta da un cross di Santoni, ma il colpo di testa dell’esperto attaccante finisce alto. Dopo l’intervallo c’è Kheder per Tabarretti (infortunato) nella Settempeda. Nella prima sortita offensiva della ripresa l’Esanatoglia trova il vantaggio. Angolo da destra con cross che spiove verso Caracci che sembra poter controllare agevolmente il pallone che, invece, gli sfugge dalle mani rotolando in porta. In svantaggio mister Ruggeri fa entrare Borioni per Silla e Settempeda ancor più protesa in avanti. Dopo pochi minuti dentro anche Rossi (per Di Francesco) e Sfrappini (per Dolciotti). I biancorossi ci provano, ma peccano in precisione e in convinzione dando così modo alla difesa avversaria di controllare agevolmente e senza affanni. Per annotare un episodio pro Settempeda occorre arrivare oltre la mezzora della ripresa. Angolo da destra con pallone che Jacopo Ruggeri non cattura in uscita e, dopo un tocco di Forresi, diventa buono per Capenti che spinge in porta, ma è tutto inutile perchè l’arbitro interviene fischiando un precedente fallo sul portiere. Qualche protesta dei locali arriva, ma si torna a giocare subito.

Al minuto 36 una deviazione aerea di Capenti sembra poter impensierire Jacopo Ruggeri, ma un difensore tocca mettendo in angolo. Ci prova di testa anche Campilia con una girata troppo centrale con pallone fra le braccia del portiere. Si arriva al momento decisivo del match, quello che cambia tutto. Al 39’ l’azione della Settempeda parte da Marco Rossi che sventaglia in maniera precisa verso la fascia destra dove arriva in corsa Mariani che mette in mezzo un rasoterra invitante che Sfrappini, ottimo il taglio da sinistra verso il centro, impatta alla perfezione. Collo destro preciso e potente che si infila sotto la traversa. Tutto molto bello e 1-1. Qui scatta la scintilla per i biancorossi che appaiono rivitalizzati e convinti di poter fare l’impresa. Verdolini(messo dentro anche lui al posto di Forresi per il forcing finale) vince un contrasto a centrocampo e subito va al lancio lungo fino in area dove Capenti scattato vede la palla rimbalzargli addosso per poi andare verso sinistra nella zona di Borioni che mette sotto porta dove in mezzo al mucchio sbuca Sfrappini che cerca la deviazione da pochi passi con sfera ribattuta che Capenti riprende per scaricarla poi con il destro in porta 2-1 e biancorossi che festeggiano il sorpasso .I cinque di recupero non cambiano più il risultato che premia la Settempeda condannando un deluso Esanatoglia. Ora per Ruggeri e i suoi la testa va ai prossimi due importantissimi impegni: il derby di Camerino (sabato prossimo 11 febbraio) e la sfida all’Elpidiense Cascinare (sabato 18 febbraio al Soverchia).

Il tabellino

SETTEMPEDA-ESANATOGLIA 2-1

Reti: 56’ aut. Caracci, 84’ Sfrappini, 89’ Capenti

SETTEMPEDA: Caracci, Tabarretti (46’ Kheder), Mariani, Silla (57’ Borioni), Campilia, Forresi (85’ Verdolini), Di Francesco (64’ Rossi), Quadrini, Capenti, Dolciotti (69’ Sfrappini), Ulissi. A disp. Palazzetti, Latini, Broglia, Lleshi. All. Ruggeri.

ESANATOGLIA: Ruggeri Jacopo, Rossi, Ippolito (71’ Angeletti), Buldrini, Bruno, Bernardi, Dolce, Carmenati, Pallotta (68’ Piccolini), Santoni, Vrioni (86’ Clementi). A disp. Zampini, Animobono, Pompei, Mosciatti, Gjuci. All. Ferranti.

Arbitro: Domizi di Macerata

Note: ammoniti: Quadrini, Dolciotti, Capenti, Dolce, Ippolito. Angoli: 15-4. Recupero: st 5’

Roberto Pellegrino