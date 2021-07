Enduro, Stefano Geronzi in vetta al campionato italiano

Il pilota settempedano Stefano Geronzi sta partecipando da protagonista al Campionato italiano Major di enduro nella classe Master 250 cc 4 tempi. Il forte centauro, portacolori del Moto Club Carsoli (provincia dell’Aquila), ha vinto infatti le tre prove finora disputate: la prima a Graffignano (Viterbo), la seconda a Montecalvo Irpino (Avellino) e la terza a Farini (Piacenza). Restano da affrontare ancora una gara a Monteu Roero (in provincia di Cuneo), domenica 25 luglio, e un’ultima sfida ad Anghiari (in provincia di Arezzo) il prossimo 10 ottobre. Stefano Geronzi, grazie a tre performance davvero impeccabili, ha fatto “bottino pieno” e comanda ora la classifica generale di categoria con 60 punti, seguito da Andrea Pellegrini degli “Inossidabili” di Terni con 45 punti e da Stefano Dogliotti del “Cairo Asd” con 41 punti. Al quarto posto Gabriele Sanguineti (Club Calvari) con 38 punti. Più staccati tutti gli altri piloti in graduatoria. Il giovane Geronzi, che corre con una moto marchigiana, la TM di Pesaro, ha sicuramente le carte in regola per puntare al titolo tricolore 2021.