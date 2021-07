Mafalda protagonista del “Sensorial Tour estate 2021”

Come una boccata d’ossigeno, nel segno della buona e vera musica, la cantante Mafalda Minnozzi è protagonista di un tour internazionale con il chitarrista statunitense Paul Ricci, intitolato Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz.

Il repertorio e gli arrangiamenti originali di Sensorial Tour Estate 2021 sono maturati durante i lunghi mesi lontano dal palco, figli di un percorso introspettivo che ha dato vita a raffinate produzioni musicali e concerti in streaming di rara intensità emozionale. Per incontrare nuovamente il pubblico, Mafalda ha immaginato una proposta sul filo dell’emozione, creando una dimensione confidenziale a quei ritratti musicali “in Bossa & Jazz” grazie ai quali il suo album, Sensorial, si appresta a concorrere al Grammy Latino 2021 in sette diverse categorie.

L’idea di Mafalda Minnozzi è quella di rivelare la vera essenza delle composizioni prescelte affinché la platea possa godere appieno della loro intima bellezza. Accompagnata da Paul Ricci, produttore-arrangiatore e chitarrista newyorchese, l’interprete propone intramontabili classici della musica popolare brasiliana come Insensatez, A Felicidade e Desafinado del maestro Antônio Carlos Jobim e brani di Ennio Morricone, Buarque de Hollanda, Cole Porter, Baden Powell, Bruno Martino e Toquinho, oltre a brillanti composizioni originali autografate da alcuni giganti della musica brasiliana come Toninho Horta e Filó Machado. Riletture e interpretazioni, queste, dallo stile immediatamente riconoscibile, modellate dalla sua voce in trentacinque anni di attività e svariate esperienze vissute nel triangolo creativo “New York – Sao Paulo – Milano”.

Mafalda Minnozzi ha già entusiasmato le platee a tutte le latitudini: dal Birdland Jazz Club e Mezzrow di New York alla Casa da Música di Oporto, dal Blue Note di Rio e Auditorium Ibirapuera di Sao Paulo alla Casa del Jazz di Roma, a festival come Udin&Jazz, oltre a Rocky Mountain Archtop Guitar Festival a Denver, Asujazz ad Asuncion, European Jazz Expo (Cagliari) e Lima Jazz, solo per citarne alcuni.

Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz sarà presentato in un tour internazionale che vede impegnati Mafalda Minnozzi e Paul Ricci a Roma (Jazz Village Celimontana), Grado (Grado Jazz Festival), Vo’ (Notte di Note – Padova Jazz), 22 luglio a Campomarino (provincia di Campobasso) al Rose’ Jazz Nights, 25 luglio a Pollenza (L’Arte di Fare Arte), 28 luglio ad Aliano (Aliano World Music), 6 agosto a Schwaz (Austria) al Outreach Music Festival, l’8 e il 9 agosto a Passau (Germania) al Jazzfest Passau, il 12 agosto a Gagliole (San Severino Blues Festival), il 21 agosto a Cetraro (Peperoncino Jazz Festival) e il 4 settembre a Cascais (Portogallo).

Cantante dall’ammaliante e inconfondibile presenza scenica, dalla spiccata personalità e dall’accattivante carisma, Mafalda Minnozzi è una fra le voci italiane più apprezzate sulla scena internazionale. Eccellente nel creare un sapido mélange fra jazz, samba e bossa nova, grazie alla sua rara dote interpretativa riesce sempre a ottenere straordinari consensi di pubblico e critica in tutto il mondo. Moltissime le sue collaborazioni di assoluto prestigio al fianco di artisti blasonati in ambito mondiale, fra cui: Milton Nascimento, Dave Liebman, Leny Andrade, Gene Bertoncini, André Mehmari, Graham Haynes, Guinga, Lucio Dalla, Luca Aquino, Daniele Di Bonaventura, Gabriele Mirabassi, Giovanni Falzone, Giovanni Ceccarelli, Antonio Onorato, Filó Machado, Martinho da Vila, Toquinho. Il suo già ricco curriculum è ulteriormente impreziosito da alcune importantissime partecipazioni televisive e radiofoniche come UnoMattina su RAI 1 (stagioni 1994 e 1995) e Stereonotte-Brasil su RAI Radio 1 (dal 2003 a oggi) e, inoltre, la produzione di sedici CD, due DVD, colonne sonore di film e serie televisive come cantante e compositrice, la realizzazione di concerti in festival e rassegne in vari paesi del mondo, specialmente in Brasile, Paraguay, Perù, Stati Uniti, Italia, Portogallo, Austria e Germania. Come interprete è presente da tre anni nella Top Ten delle voci femminili della rivista Jazzit e il suo nome è stato inserito fra le nomination della Targa Tenco per l’album di esordio del suo progetto eMPathia.

La sua più recente produzione, Sensorial – Portraits in Bossa & Jazz, vanta trentaquattro settimane di permanenza nella Jazzweek Usa. I suoi progetti discografici e le acclamate performance al Birdland Jazz Club, Mezzrow e Zinc Bar di New York con musicisti di calibro internazionale (Harvie S, Victor Jones, Will Calhoun, Art Hirahara, Essiet Okon Essiet, Helio Alves, Yoshi Waki e Gene Bertoncini) hanno fatto sì che la comunità jazzistica della “Big Apple” abbracciasse il suo stile, riconoscendo il suo talento e consolidando la sua fama di raffinata interprete.

Chitarrista sensibile, elegante ed estremamente poliedrico, in grado di spaziare con naturalezza dal jazz alla musica brasiliana, Paul Ricci è un musicista di sconfinata esperienza ed enorme talento. Anche produttore e arrangiatore, il jazzista statunitense ha stretto significative collaborazioni con artisti altisonanti del calibro di Harry Belafonte, Astrud Gilberto, Bobby Sanabria, Bebel Gilberto. Oltre a questi musicisti, ha calcato il palco insieme a moltissimi altri autorevoli esponenti del jazz. A Mafalda Minnozzi è legato da un percorso artistico che dura da venticinque anni, sviluppando importanti progetti musicali riconosciuti a livello internazionale come, eMPathia Jazz Duo (trilogia discografica: album eMPathia, Inside, Cool Romantics), Spritz (disco in studio, album dal vivo e DVD) e l’attuale Sensorial- Portraits in Bossa & Jazz (album, video e tour).

Attualmente è in studio a New York per il missaggio e la masterizzazione della sua opera prima da solista: un disco di sue composizioni originali che vede la partecipazione, tra gli altri, di giganti come Anthony Jackson, Steve Jordan, Manolo Badrena, André Mehmari, Alex Foster, Randy Brecker, Abdoulaye Diabate, Michael Wolff e Rogerio Boccato.