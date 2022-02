Calcetto: troppo forte il Bayer, Serralta perde per 5 a 3

Per il Serralta non è un periodo fortunato sul parquet amico, dato che continuano ad arrivare sconfitte. Ad eccezione del successo sull’Invicta, diventano tre i ko di fila l’ultimo dei quali contro il Bayer Cappuccini. La squadra di Macerata si è imposta per 5-3 dopo aver guidato sempre nel punteggio e dopo aver tenuto a bada il tentativo di rientro dei gialloblù che, sospinti dalla verve di Bonci (doppietta), ci hanno provato nel secondo tempo, ma contro i neo secondi in classifica trascinati da un Serantoni in serata di grazia (quaterna) c’è stato poco da fare. Il prossimo turno, che apre un trittico di trasferte, vedrà il Serralta andare a far visita all’Aurora Treia (venerdì 25 febbraio ore 21).

Cronaca

E’ un ostacolo arduo quello che il calendario riserva al Serralta per il diciottesimo turno di campionato. Il Bayer Cappuccini, infatti, corre per il vertice della classifica e punta al bottino pieno anche per riscattare il passo falso della giornata precedente, cosa che vorrebbero fare anche i gialloblù che puntano a tornare a fare punti in casa dove le cose non stanno andando bene ultimamente. Il segnale che arriva nel riscaldamento pre-partita non è dei migliori e fa temere che possa essere di nuovo una serata negativa; Bardho, una delle pedine più importanti del gruppo gialloblù, si fa male ed è costretto a dare forfait. In porta per i locali tocca a Bami che dopo soli tre minuti deve arrendersi al diagonale da centro area di Serantoni che sblocca subito il match portandolo dalla parte della propria squadra. Lo stesso Serantoni si ripete (8’) con un potente tiro sotto la traversa. Doppia pesante mazzata per il Serralta che però reagisce tanto da accorciare con Bonci che riprende un suo tiro respinto e infila con un bel destro. Il primo tempo si chiude così, mentre la ripresa si apre con il solito Serantoni che parte in contropiede andando a realizzare il 3-1 per i maceratesi. Un guizzo di Bonci consente a Dignani di toccare in porta da pochi passi e il match è di nuovo in bilico, ma lo scatenato Serantoni non è d’accordo e due minuti più tardi firma il 2-4 approfittando di una disattenzione della difesa gialloblù. Al 18’ Bonfigli mette il sigillo al prezioso successo del Bayer Cappuccini con la rete in diagonale del 5-2, mentre al 24’ è Bonci a rendere meno pesante il punteggio con un tiro da fuori che fissa il risultato finale sul 3-5.

FORMAZIONE SERRALTA: Palazzesi, Ciriaco, Piccinini, Migliozzi, Dialuce, Dignani, Bonci, Bami, Nardi, Gashi, Malandra. All. Falsetti

Roberto Pellegrino