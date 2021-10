Calcetto C2: sconfitta all’esordio nella tana dell’Invicta (5-2)

Il campionato del Serralta calcio a cinque si apre con una sconfitta (5-2) sul campo dell’Invicta Macerata. Era una trasferta poco agevole e temuta dai gialloblù contro una formazione quotata che non nasconde ambizioni di vertice e alla lunga il match l’ha confermato e dimostrato. Un buon Serralta a tenuto il campo con onore per tutto il primo tempo (0-0), poi una prima parte di ripresa ha cambiato le carte in tavola e nel giro di pochi minuti i locali hanno portato la gara dalla propria parte chiudendo i giochi. Un ko amaro che ha rovinato l’esordio ma siamo solo all’inizio della stagione e si deve guardare avanti pensando al debutto casalingo contro contro l’Aurora Treia (venerdì 8 ottobre ore 22).

La cronaca

Il Serralta apre il girone B del torneo di serie C2 con la trasferta nel capoluogo contro l’Invicta. I locali sono una squadra di valore e attrezzata e dunque è un impegno già difficile e su di un campo ostico anche per le sue ristrette dimensioni. Si parte ad alto ritmo, ma sono i maceratesi a farsi vedere meglio e di più in attacco. In questo frangente Palazzesi si mette in mostra con alcuni pregevoli interventi che tengono a galla la squadra di Falsetti. Dopo un salvataggio nei pressi della linea di porta di Gashi, il Serralta migliora e cresce tanto da impegnare il portiere Batocco in alcune circostanze. Il punteggio non muta e all’intervallo è 0-0. La ripresa parte con il Serralta vicino al vantaggio: capitan Dialuce sferra un gran tiro fermato solo dall’incrocio dei pali. Da questo episodio in avanti il match cambia e lo fa in favore dell’Invicta. Marco Gattari viene bloccato da Palazzesi che, qualche istante dopo, non può nulla su Favetti che trova l’angolino giusto e firma l’1-0. I gialloblù hanno un moto di orgoglio e pareggiano con bomber Nardi che infila sul primo palo. Passa un attimo e lo stesso Favetti pesca il pertugio giusto fra mille gambe mettendo dentro il diagonale del nuovo vantaggio Invicta. Gli ospiti accusano il colpo e calano di intensità anche perché sono state molte le energie spese fino ad ora. I maceratesi ne approfittano e in appena tre minuti scavano il solco decisivo. Assoluto protagonista Marco Gattari che fa tripletta: fuga di Campos e assist sul secondo palo per il compagno che spinge in porta. Sono costruite allo stesso modo le reti del minuto 11 e 12. Giunge al 14’ invece il 5-1 sempre dello stesso Gattari che in pratica pone fine alla contesa. Si prosegue per arrivare alla conclusione delle ostilità e c’è il tempo per vedere la rete del Serralta che rende meno pesante il punteggio. Bonci scarica un forte diagonale che trova la deviazione di un difensore con sfera in fondo al sacco. E’ il 2-5 con cui si chiude la serata.

FORMAZIONE: Palazzesi, Ciriaco, Piccinini, Pellegrini, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Cardorani, Nardi, Gashi, Gori, Moscoloni. All. Falsetti

RP