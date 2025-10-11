A Colleluce una domenica con la Sagra dell’Acquaticcio: è la dodicesima edizione

Il borgo di Collelce si prepara a celebrare l’arrivo dell’autunno con il suo evento più atteso: la 12ª Sagra dell’Acquaticcio. L’appuntamento è per domenica 12 ottobre a partire dalle ore 15. La sagra è interamente dedicata all’Acquaticcio, una preparazione tipica della tradizione contadina marchigiana. I visitatori avranno l’occasione di gustare l’acquaticcio insieme ad altre eccellenze della stagione e del territorio.

Le bancarelle offriranno una ricca selezione di sapori autunnali, tra cui acquaticcio, castagne, vernaccia e dolci vari.

A rallegrare il pomeriggio sarà la partecipazione del gruppo folkloristico “Balcone delle Marche” di Cingoli, che porterà musica e danze tradizionali in un’atmosfera di festa popolare.

L’organizzazione ha previsto un ampio parcheggio per facilitare l’afflusso dei visitatori.