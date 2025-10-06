Autunno, eventi in programma: al Feronia anche la Stefanenko e il Doppiatore Marchigiano

Un cartellone di eventi fittissimo per la stagione autunnale. Il programma, promosso dal Comune con la collaborazione della Pro loco e delle associazioni locali, spazia dalle celebrazioni culturali alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, fino ai grandi spettacoli teatrali.

“Siamo entusiasti di presentare un programma così ricco e variegato per l’autunno – ha detto il sindaco Rosa Piermattei assieme alla Giunta -. Ogni evento è un tassello fondamentale per la nostra rinascita e per la promozione del nostro territorio. San Severino si conferma un luogo vivo, che non smette di investire in cultura e aggregazione, grazie anche alla fondamentale collaborazione di tutte le associazioni cittadine”.

Il fine settimana dell’11 e 12 ottobre sarà dedicato allo sport e alla cultura: si svolgerà l’Orienteering “Memorial Alessandro Lucarelli” con ritrovo, in Piazza del Popolo, l’11 ottobre alle 15 e presso la Riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito il 12 ottobre alle 9.30. Nelle stesse giornate, tornano le Giornate Fai d’autunno con visite alla chiesa di Santa Chiara, alla chiesa di Santa Caterina e alla chiesa di San Giuseppe. Gli orari: sabato alle 15.30 e domenica alle 10 e alle 15.30. L’11 ottobre si terrà anche la presentazione del romanzo “Insieme…Oltre il Traguardo”. Appuntamento al teatro Italia alle 18.30.

Sabato 18 ottobre la giornata sarà divisa tra natura e spettacolo: alle ore 14.30 “Parcoscenico2025 – Oltre il palco, dentro la natura” alla Riserva naturale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito e, in serata, lo spettacolo di circo contemporaneo “Sic Transit”, dalle ore 21 al teatro Feronia.

Domenica 19 ottobre è in programma la Pittarosso Pink Parade con ritrovo in Piazza del Popolo alle 9.30.

Mercoledì 22 ottobre la stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino presenta “Crisi di Nervi. Tre atti unici di Anton Cechov” al teatro Feronia alle 20.45. Il mese si chiude con “Happyween!” in piazza dalle ore 17 di venerdì 31 ottobre.

Ricchissima anche la programmazione di novembre con appuntamenti di rilievo, in gran parte concentrati al teatro Feronia dove domenica 2 novembre torna l’Orchestra filarmonica marchigiana che presenta “Beethoven – Mendelssohn”, alle ore 17.

Venerdì 7 novembre lo spettacolo “Dalle Marche con Amore” vedrà in scena Natasha Stefanenko e il Doppiatore Marchigiano (ore 21 al teatro Feronia).

Sabato 8 novembre i Riverberi di RisorgiMarche proporranno “Jim Morrison: Fantasie di un poeta rock” alle ore 21 al teatro Feronia.

Domenica 9 novembre la stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino proporrà “La Vedova Scaltra” (ore 20,45 al teatro Feronia ).

Sabato 15 novembre in programma lo spettacolo di circo contemporaneo “Tangle … in the Womb of a Juggler”, alle ore 21 al teatro Feronia.

Sabato 29 novembre il Gat – 1° Festival regionale teatro amatoriale presenta “Da Giovedì a Giovedì” (ore 21.15 al teatro Feronia ) mentre domenica 30 novembre la Piazza del Popolo ospiterà “Una Piazza d’altri tempi”: mercatino di antiquariato, hobbistica, artigianato, a partire dalle ore 9.

Per tutto il periodo sarà inoltre possibile fare visita alle mostre e alle rassegne in corso: a palazzo comunale sarà visitabile – fino al 19 ottobre – la mostra “Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede”.

Nelle giornate di sabato 25 ottobre, domenica 26 ottobre e domenica 2 novembre verrà ospitata la rassegna “MarCheStorie” – “Poesia di Teatri”, alla quinta edizione.

Infine l’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia ospiterà la mostra d’arte “L’Idea. Segni nelle Marche dal Primo al Secondo Novecento”, dal 25 ottobre al 30 novembre.

Si ricorda che, durante il periodo autunnale, si svolgeranno anche altre iniziative promosse dalle associazioni del territorio. Per il programma dettagliato, si invitano i cittadini a consultare gli spazi informativi comunali e della Pro loco.