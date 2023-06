La dirigenza del Serralta calcio, squadra che sarà ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria, sta lavorando per costruire l’organico per la prossima stagione. Molti saranno i riconfermati (c’è stato un primo incontro con un gruppetto di giocatori per presentare le novità e il progetto), mentre qualche movimento in entrata è atteso a breve con l’intenzione di puntare su elementi utili alla squadra e con le giuste qualità per renderla ancor più competitiva.

Intanto, però, il primo fondamentale tassello è stato messo al posto giusto, ovvero il nuovo allenatore. Il profilo scelto è quello di Giorgio Masciani. Dopo la lunga militanza agli Amatori Appignano (tre anni in Terza Categoria), ora c’è il Serralta e per il tecnico treiese non è una novità assoluta, dato che in passato da calciatore ha militato nella società di San Severino e adesso vi torna per sedere in panchina (al suo fianco Denny Elisei come vice).

Masciani, dunque, conosce benissimo l’ambiente e gran parte dei dirigenti: da Luigi Gagliardini a Sauro Orazi fino a Sergio Sparvoli con il quale ci sono un legame particolare e una conoscenza di vecchia data (amici da 50 anni fin dai banchi di scuola elementare…).

Per il neo allenatore sarà più semplice ambientarsi e inserirsi nella casa gialloblù e questo sarà un aspetto fondamentale, come sottolinea lo stesso Masciani:

“E’ vero, il fatto di conoscere tutti ed avere al mio fianco degli amici è molto importante e potrà incidere positivamente sul lavoro e nei rapporti. Poi c’è il campo che dovrà parlare per me e per la squadra e dovremo fare un bel lavoro per accontentare una società che ritengo unica in questa categoria per competenza, professionalità, entusiasmo e voglia di fare ed è una cosa rara, molto difficile da trovare in altre realtà”.

Si intuisce che è davvero soddisfatto della scelta fatta…

“Non poteva chiedere di meglio. Sono molto contento di essere stato chiamato e scelto, le sensazioni sono ottime. Arrivo in una piazza importante e reputo positiva anche la collaborazione che potremo avere con la Settempeda dove ci sono persone che conosco molto bene”.

Una prima idea sulla rosa?

“Direi che le basi per fare bene ci sono e che i giocatori riconfermati danno garanzie e insieme cercheremo di fare un bel torneo, possibilmente lottando per il vertice cosa che vorrebbe fare la dirigenza. Sono pronto a lavorare in campo e per avere idee più chiare sui giocatori ho programmato degli allenamenti prima delle ferie che faremo a fine mese ed a luglio in modo da avere un primo approccio e per iniziare a conoscerci”.

Roberto Pellegrino