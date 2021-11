Calcetto: Pellegrini-Nardi (tripletta) per il 4-2 al Sambucheto

Pronto riscatto del Serralta al ko di Sarnano nel turno precedente. La sesta giornata regala la vittoria sul Sambucheto (4-2), seconda di fila in casa, a dimostrazione che il fattore campo sta diventando fondamentale per il gruppo di Falsetti che è implacabile fra le mura amiche del Palas Ciarapica. Punti pesanti quelli ottenuto con merito contro una rivale diretta e utili ad allungare il passo in classifica (sette punti all’attivo e sorpasso su diverse squadre compresi gli avversari di serata). Match che si decide negli ultimi cinque minuti quando l’uno/due firmato Pellegrini/Nardi (ancora sugli scudi il bomber con una tripletta) ha bloccato le velleità degli ospiti e consentito ai gialloblù di operare il break decisivo ai fini del prezioso successo. Gara equilibrata e combattuta fra due squadre che hanno lottato a fondo sapendo il peso dei punti in palio con i locali bravi ad andare sempre avanti nel punteggio e chiudere 2-1 all’intervallo grazie al doppio sigillo di Nicola Nardi, autentico mattatore sotto porta. Dopo il pari colto dal Sambucheto che aveva riportato in bilico il match, ecco che il Serralta trova l’accelerata giusta e le energie nel finale per piazzare il colpo da ko che vale il bottino pieno. Prossimo turno, in trasferta, venerdì 12 novembre ore 21.45 contro il Bayer Cappuccini Macerata (in graduatoria a quota 8 un punto in più del Serralta) per svoltare fuori casa e ottenere il sorpasso su un altro rivale diretto.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Bami, Ciriaco, Paciaroni, Dialuce, Gashi, Gori, Moscoloni, Pellegrini, Bardho, Nardi, Piccinini. All. Falsetti

RP