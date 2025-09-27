“Puliamo il Mondo”: gli alunni del “Tacchi Venturi” in azione con “Il Grillo” di Legambiente

Nelle mattinate di venerdì 26 e sabato 27 settembre si è svolta la nuova edizione di “Puliamo il Mondo” (edizione italiana del movimento internazionale “Clean Up The World”), la storica manifestazione di Legambiente volta a sensibilizzare i giovani delle scuole al rispetto dell’ambiente ed alla raccolta differenziata dei rifiuti. Il circolo Legambiente “Il Grillo” ha coinvolto le quinte della primaria e le prime medie dell’Istituto “Tacchi Venturi”, con il supporto dell’Amministrazione comunale settempedana e della Protezione civile, senza dimenticare il concreto aiuto dei docenti delle classi.

Venerdì 26 settembre, prima della “passeggiata ecologica”, i volontari del Grillo hanno istruito gli studenti sull’importanza del riciclo ed il modo corretto di farlo (come dividere plastica, carta, vetro e materiale misto). La dirigente Catia Scattolini ha ringraziato il Grillo e l’Amministrazione comunale per l’impegno e la presenza, ed ha sottolineato l’importanza di queste attività per la formazione complessiva degli studenti. Anche l’assessore alla cultura Vanna Bianconi ha evidenziato il ruolo educativo di questa manifestazione, fondamentale per insegnare ai “futuri adulti” il rispetto del nostro ambiente. In questa prima mattinata, sono state coinvolte le classi quinte dei plessi di Cesolo e Lorenzo D’Alessandro, ed i bambini hanno ripulito con entusiasmo la zona di Borgo Conce ed i giardini dietro il “Tacchi Venturi”: molta la spazzatura raccolta, principalmente lattine, cartacce, bottiglie, mozziconi di sigarette, tubi e tanta plastica di vario tipo (in zona Conce, sono stati riempiti diversi sacchetti della plastica).

Nella mattinata di sabato 27 settembre, dopo i saluti della dirigente Scattolini, sono intervenuti anche il presidente del circolo “Il Grillo” Francesco Ranciaro, ed il sindaco di San Severino Rosa Piermattei. Il sindaco ha ringraziato il Grillo per l’impegno continuativo negli anni nella sensibilizzazione dei giovani, e di tutta la cittadinanza, al rispetto dell’ambiente. Il presidente del circolo, Ranciaro, ha dichiarato che «“Puliamo il Mondo” è una manifestazione che permette a voi giovani di apprendere come curare l’ambiente partendo dalle piccole cose, dalla cartaccia che non va buttata per terra o la bottiglia che non va abbandonata ai bordi della strada. Proprio partendo da questi, all’apparenza piccoli, gesti, si comincia a curare e a salvaguardare l’ambiente». In questo appuntamento conclusivo, i protagonisti sono stati gli studenti delle prime medie, i quali hanno raccolto la spazzatura lasciata nei pressi del Luzio e della Piazza del Popolo: anche in questa occasione, la quantità di rifiuti abbandonata in giro ha superato le aspettative.

Silvio Gobbi (circolo “Il Grillo”)