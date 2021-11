Basket, la Rhutten torna a sorridere: battuto Fermo 61-53

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma quanta fatica nell’ultimo quarto per la Rhütten San Severino che supera il fanalino Victoria Fermo per 61-53 dopo aver dominato il confronto per tre quarti di gara ma anche rischiato di farsi riacciuffare nel finale, quando i piceni sono risaliti dal -17 di fine terzo periodo al -5 (57-52) a mezzo minuto dal fischio della sirena. Un tiro pesante di Massaccesi (60-52) ha messo la pietra tombale sul confronto e fatto sì che i ragazzi del presidente Francesco Ortenzi potessero staccare il biglietto per il secondo successo dei biancorossi nell’attuale campionato. «Abbiamo disputato il match che volevamo per tre quarti della sua durata – ha commentato nell’immediato post gara coach Alberto Sparapassi – ma nell’ultimo quarto siamo stati sterili. Per fortuna siamo comunque riusciti a prevalere perché questa vittoria ci accresce l’autostima e ci farà crescere. Purtroppo abbiamo pagato dazio alla lunga inattività per il Coronavirus». Unica nota stonata della serata l’infortunio alla pianta del piede sinistro occorso alla guardia Riccardo Della Rocca nella terza frazione, mentre l’Mvp è stato senza dubbio l’ala Mario Fucili con 22 punti, 11 rimbalzi e 9 falli subìti. Venerdì prossimo, 26 novembre, la Rhütten sfida in anticipo l’88rs Civitanova per cercare il secondo successo esterno della stagione.

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Luciani 5 (1 tiro da 3punti), Giuliani 1, Tortolini 10, Severini, Massaccesi 11 (2t. da 3p.), Potenza 5, Grillo, Cap. Cruciani 7 (1t. da 3p.), Fucili 22, Della Rocca. All. Sparapassi

PROGRESSIVI: 18-13/40-27/54-37/61-53

Luca Muscolini