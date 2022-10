Al debutto in campionato il Serralta ha pareggiato 1-1 in casa contro lo Sforzacosta. Ma il risultato è stato modificato dal Giudice sportivo che ha dato la vittoria a tavolino per 3 a 0 ai settempedani di mister Palazzi poiché un giocatore schierato dallo Sforzacosta è risultato “non tesserato” con la società maceratese.

Il Giudice sportivo, inoltre, ha squalificato il giocatore stesso per una giornata e ha sanzionato lo Sforzacosta con un’ammenda di 100 euro.

Dunque, il Serralta si ritrova a quota 3 punti in classifica nel girone E di Terza categoria.