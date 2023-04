La ripartenza del Serralta nel torneo di Terza Categoria non è positiva dato che arriva una sconfitta casalinga contro il Monte San Martino. Finisce 3-2 in favore degli ospiti un match che lascia amaro in bocca ai locali che tornano a casa con la sensazione di aver subito una beffa visto l’andamento di una partita in cui i gialloblù hanno condotto le operazioni a lungo, giocato bene (il primo tempo è stato tra i migliori della stagione), costruito tantissimo (diverse occasioni tra le quali una traversa), sprecato varie occasioni (tra cui un rigore)e dato tutto in un secondo tempo arrembante (il finale è stato in pratica un assedio), ma che non ha dato i frutti sperati, ovvero la rimonta e un risultato favorevole. Alla fine la spuntano gli ospiti che sono stati cinici a sfruttare le chance avute e con questi tre punti salgono al quinto posto; mentre il Serralta, in attesa dei responsi delle altre partite, retrocede al settimo posto. Prossimo impegno per i gialloblù sul campo della Lorese.

La cronaca

Dopo la pausa si torna in campo anche in Terza Categoria per la venticinquesima giornata. Il Serralta ricomincia in casa ospitando il Monte San Martino, formazione che appaia in classifica i settempedani a quota 32. L’avvio di gara mostra un Serralta determinato, convinto e in palla. Il primo spunto vede protagonisti due dei giocatori al rientro: Panzarani lancia in area Tommaso Vissani che calcia da posizione decentrata trovando pronto Giustini che mette in angolo. Al 15’ i gialloblù passano: Moretti da destra pennella un bel cross verso il palo lontano dove è puntuale Tommaso Vissani che colpisce di testa trovando il bersaglio grosso. Al 18’ fuga perentoria sulla sinistra di Magnapane, uno dei migliori, che dal fondo crossa rasoterra un pallone che arriva al liberissimo Moretti che può calciare da pochi passi, ma il pallone colpisce in pieno il portiere in uscita bassa. Poco prima dell’intervallo il M.S. Martino esce per la prima volta dal guscio e lo fa in maniera mortifera per i locali. Punizione dal limite che Brasili trasforma con palla sopra la barriera e direttamente in porta. Il Serralta dimostra, al ritorno in campo, di aver smaltito la delusione per il pari inaspettato e lo fa al meglio ricominciando a giocare bene e con profitto. Al 5’ Bambozzi entra in area e viene steso da tergo in maniera evidente. Il rigore ci sta e si incarica di tirarlo lo stesso Bambozzi che sceglie un tiro forte che viene intuito e respinto dall’attento Giustini. Bambozzi ci riprova poco dopo con uno dei suoi ottimi tiri su calcio piazzato con palla che centra la traversa. Al 21’ Brasili tenta di nuovo su punizione con Piermartiri bravo a salvare la propria porta con due interventi consecutivi. Il Serralta attacca con sempre maggior forza, ma non riesce a concretizzare. Anzi la seconda beffa della serata è dietro l’angolo e giunge al minuto 31’: contropiede ospite condotto da Brasili che serve Marconi che supera Piermartiri uscitogli incontro con un preciso colpo di testa. Il forcing gialloblù a questo punto aumenta insieme ad angoli, mischie e occasioni. Di reti, però, neanche l’ombra e quella che arriva è del Monte San Martino che in pratica chiude i giochi. Siamo allo scadere e parte un altro contropiede che trova sbilanciata la squadra di Palazzi che deve arrendersi al preciso diagonale di Peretti che fa 3-1. Inizia il recupero (7 i minuti concessi) che vede i gialloblù tutti in avanti e gli ultimi sforzi trovano un premio con la rete di Valenti che di testa spinge dentro il pallone respinto dalla traversa dopo una punizione di Bambozzi. Restano da giocare ancora 4’ ma il Serralta non riesce a compiere l’impresa di recuperare e deve così alzare bandiera bianca.

Formazioni

SERRALTA: Piermartiri, Sparvoli, Rapaccioni, Lambertucci, Vissani Enrico (80’Pinkowski), Panzarani (72’Ribichini), Moretti, Fabrizi (69’Baruni), Vissani Tommaso (69’Cappellacci), Bambozzi, Magnapane (55’Valenti). A disp. Baruni Qazim, Paciaroni, Magarelli, Cambriani. All. Palazzi

MONTE SAN MARTINO: Giustini, Pietrangeli, Anselmi, Virgili, Antolini, Brasili G., Morichetti, Pompei, Marconi, Brasili C., Peretti. All. Bottoni