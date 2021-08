Iniziata la preparazione della Settempeda di mister Ruggeri

Il “Comunale” ha fatto da cornice al via ufficiale della nuova stagione della Settempeda che si è ritrovata per iniziare la preparazione atletica, passaggio fondamentale per l’avvicinamento agli impegni ufficiali (campionato di Prima Categoria a fine settembre preceduto dalla Coppa Marche). Sono 27 i giocatori convocati da mister Emanuele Ruggeri, un gruppo ben nutrito che consentirà al riconfermato tecnico biancorosso di lavorare al meglio in questo intenso periodo di allenamenti (una seduta al giorno) incentrato sul lavoro fisico, tecnico e tattico. A spezzare la routine ci saranno delle amichevoli e alcuni di questi test sono già stati calendarizzati. Prima uscita al torneo “Birrificio Il Mastio”(campo sintetico di Villa Potenza) al quale parteciperanno squadre di Promozione, Prima e Seconda Categoria. La Settempeda giocherà la sera del 25 agosto affrontando la perdente del confronto di apertura tra Chiesanuova e Atletico Macerata per poi vedersela con la vincente (girone a tre con tempi da 45’ con inizio gare ore 20.15).

In caso di passaggio del turno la finale è prevista per mercoledì primo settembre. Gli altri impegni sono: 28 agosto contro l’Aurora Treia (Promozione), 4 settembre contro il Sarnano (Seconda), 11 settembre contro la Cingolana San Francesco (Seconda). Tornando al gruppo impegnato nella preparazione precampionato, oltre ai volti nuovi (quattro) e ai vari riconfermati, bisogna rimarcare la presenza di molti giovani del vivaio (dieci). La società biancorossa ha operato una scelta precisa cioè quella di puntare sui propri talenti cresciuti nel settore giovanile dando loro piena fiducia e la possibilità di lavorare in prima squadra per fare esperienza e dove sicuramente alcuni di questi potranno trovare spazio nel corso della stagione.

Lo staff tecnico: da sinistra Sorichetti, Ruggeri, Quagliuzzi e Fattori



Convocati per la preparazione – stagione 2021/22. Ecco l’elenco in ordine alfabetico:

Biondi Marco, Borioni Jacopo, Botta Alessandro, Broglia Roberto, Campilia Fabio, Capenti Andrea, Caracci Marco, Crescenzi Francesco, Del Medico Marco, Falistocco Maicol, Farroni Edoardo, Forresi Riccardo, Gega Aldo, Latini Walter, Marasca Simone, Miconi Stefano, Minnucci Manuel, Mulinari Matteo, Orlandani Filippo, Palazzetti Mattia, Panicari Matteo, Pierandrei Simone, Rocci Lorenzo, Rossi Marco, Scattolini Tommaso, Sfrappini Alessandro, Sparvoli Lorenzo.

R.P.