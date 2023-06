Struggente ma al contempo allegra giornata di commiato al Comprensivo Tacchi Venturi di San Severino, in occasione del collegio docenti che ha sancito il “rompete le righe” post esame di terza media, validamente presieduto dalla maestra Martina Prosperi, nell’istituto settempedano.

Tre pensionamenti: la maestra milanese d’origine Maria Grazia Melotti, dopo 40 anni di servizio,

e le collaboratrici scolastiche Lorella Cambio – 23 anni consecutivi nel plesso centrale della Secondaria – e Fabiola Cesaretti – gli ultimi 5 anni nell’originaria San Severino dopo tanto girovagare – e partenze illustri nel settore musicale.

Hanno lasciato in direzione Fabriano l’insegnante di Musica Fabio Valeri dopo 21 anni a San Severino, di chitarra Magdalena Fontana per Macerata dopo 12 anni ininterrotti al Venturi e di flauto traverso Gloria Frontini che si avvicina alla natìa Chiaravalle nella nuova sede senigalliese.

A loro si aggiunge l’applicata di segreteria Francesca Salta che passa a Castelraimondo dopo diversi anni scolastici a San Severino.

È stato un lungo pomeriggio di lavoro ma soprattutto festoso quello vissuto al comprensivo Venturi, retto per l’anno appena concluso dal prof. Sandro Luciani, rallegrato dalle estrose strofe del prof. Maurizio Moscatelli in onore dei partenti e ritirati, dalla voce del collaboratore Michele Cafrullo, accompagnato al piano dal prof. Joseph Clementi per l’immancabile tributo a Renato Zero e dalla giovialità della “colonna” Lorella Cambio, che ha riproposto al canto il cavallo di battaglia “Montagne verdi” al momento del saluto finale.

Prima del rituale e gustoso rinfresco con le leccornie della pasticceria Allegretto a cui hanno partecipato anche numerose “vecchie glorie” dell’istituto, fra cui l’ex vice preside e professoressa di educazione fisica Rita Serrani, apprezzato intervento del vice sindaco e storica dirigente Vanna Bianconi che con la sua presenza, nonostante il Consiglio comunale a seguire, ha testimoniato come il Tacchi Venturi sia ancora per lei e per molti «un pezzo di cuore che ci ha dato tanto». Ed ora, le agognate vacanze.

Lu.Mus.