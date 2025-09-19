Ultime news
Piazza del Popolo pronta ad animarsi per ospitare la due giorni di “Baricentro”

19 Settembre 2025

Piazza del Popolo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica, del divertimento e della consapevolezza sociale con l’evento “Baricentro”, che si svolgerà sabato e domenica (20 e 21 settembre). L’iniziativa, organizzata con il coinvolgimento di Zio Pecos, unisce intrattenimento e impegno civico, promette di richiamare un vasto pubblico con un programma ricco e diversificato.

L’evento prenderà il via sabato 20 settembre alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici. La serata sarà animata da musica dal vivo sul palco principale e culminerà con uno “Special Guest” a mezzanotte. La festa continuerà fino a tarda notte con un dj set al Bar Centrale e al Pino’s Bar, a partire dalle 2.15.

La giornata di domenica 21 settembre inizierà con l’apertura degli stand gastronomici, seguita fin dal mattino da attività giovanili in piazza (con gonfiabili e altri divertimenti per i bambini) e da vivaci mercatini. Nel pomeriggio, alle 17, il palco principale ospiterà altri artisti e un altro special guest che concluderà l’evento.

Un elemento centrale di questa edizione di “Baricentro” è l’adesione all’iniziativa “SlotMob”, promossa dall’Ast di Macerata U.O.C. Servizio territoriale Dipendenze patologiche, in collaborazione con la rete provinciale SlotMob. L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza contro il gioco d’azzardo patologico, premiando e supportando gli esercenti che hanno scelto di non installare slot machine nei loro locali.

Gli operatori dell’Associazione Berta ’80 saranno presenti per offrire attività gratuite e interattive, ideate per svelare i meccanismi nascosti dell’azzardo. L’appuntamento è fissato per la serata di sabato 20, dalle 19, e domenica 21, dalle 16.

Come sottolinea Paolo Nanni, referente provinciale della rete SlotMob, “il messaggio degli slotmob è dare spazio all’incontro e alla relazione, posto che i giochi d’azzardo provocano invece isolamento”. L’iniziativa fa parte del progetto di prevenzione “Hazzard”, che coinvolge anche l’associazione Glatad onlus e le cooperative Pars, Cooss Marche e Berta ’80.

Per rimanere aggiornati sul progetto Hazzard e sulle prossime iniziative, è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram “Stammibene.info”, il sito web www.stammibene.info o scrivere a teamstammibene@gmail.com.

