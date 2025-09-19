Taccoli, la comunità si stringe attorno ad Alvaro per l’ultimo saluto ad Alberina

Alberina Marcantonelli “si è addormenta nella pace di Cristo”, come ha detto il vescovo Antonio Napolioni celebrando i suoi funerali nella chiesa di Taccoli, stracolma di persone: parenti, amici, fedeli dell’intera comunità. Aveva 67 anni. Lascia il marito Alvaro Zura Puntaroni, la sorella Ivana, il cognato Cleto e gli adorati nipoti e pronipoti. Tanta commozione durante la celebrazione animata dal coro parrocchiale.

Toccanti le parole di don Donato De Blasi, che ha raccontato quanto bello e sincero fosse l’animo di Alberina, ricordandone il generoso impegno per la chiesa locale e per le missioni in Africa dove con l’associazione “Sorrisi per l’Etiopia” ha fatto tanto del bene nel nome del figlio Luca, di Cristina, di Alessio, i tre ragazzi che vent’anni fa persero la vita in un incidente stradale. Alberina e il suo caro Alvaro hanno superato insieme quella prova così difficile, con tanta fede, con la forza e il coraggio di chi sa amare il Signore affidandosi a lui fino al mistero della resurrezione. Alberina e Alvaro hanno saputo trasformare il dolore in tanti “semi” di speranza, di concreta solidarietà, di pace.

Semi che hanno dato e stanno dando i loro straordinari frutti tra i familiari, nella comunità, nelle lontane terre africane dove si muore ogni giorno di fame, per mancanza di medicine, per le guerre. “Ti sei vestita dei colori del cielo e vogliamo che il tuo raggio di luce continui a illuminarci sempre”, ha concluso il vescovo Antonio, anche lui commosso di fronte alla perdita di una persona cara come una sorella. Allo stesso modo delle “Sorelle clarisse” che venerdì sera hanno pregato insieme ai fedeli, nella chiesa del monastero, per affidare Alberina al Signore. A Santa Chiara era di casa: assieme ad Alvaro non mancava mai agli appuntamenti di preghiera. Una presenza discreta, sorridente e dolce al tempo stesso.

Ci mancherai, Alberina!