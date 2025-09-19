Tanti bambini in piazza per la “Festa di colori, sorrisi e spettacoli”

Piazza del Popolo teatro di una festa memorabile, con tanti bambini e famiglie, in occasione di PiazzArte – Festa di colori, sorrisi e spettacoli. L’evento, parte della rassegna “Una Piazza da Bimbi”, è stato promosso dall’associazione Help Sos salute e famiglia Odv in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni La Valigia delle Meraviglie e Help Factory idee in azione.

Il cuore della città si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da artisti di strada, clown, trampolieri e giocolieri. Tra le performance che hanno entusiasmato il pubblico, si sono distinti Mattia Buonaventura de Mincis con la sua travolgente energia, Stramagante Mr. Dudi, l’originalità di Mago Kalù e il divertentissimo Tony Fratello Clown. Non sono mancati i momenti di pura magia, come la grazia della trampoliera Maria dell’Associazione Sorriso e l’arte della truccabimbi Irene. L’associazione La Valigia delle Meraviglie ha arricchito la giornata con la sua inesauribile fantasia, completando un programma che ha incluso giostre, mercatini e laboratori creativi.

L’iniziativa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza ricca di emozioni e ha confermato l’importanza degli spazi pubblici come luoghi vitali di incontro, socialità e cultura.

“Siamo felici di aver riportato in piazza il sorriso e la magia dell’arte di strada, creando un momento di comunità e di festa condivisa – hanno detto – Cristina Marcucci, presidente di Help, e Michela Pezzanesi, assessore ai Servizi alla persona -. Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti, alle associazioni coinvolte e ai volontari che hanno reso possibile l’evento, nonché al pubblico che con la propria presenza ha reso la giornata ancora più

speciale”.

Maria Cicconi