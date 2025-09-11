“PiazzArte”: una festa di colori, sorrisi e spettacoli assieme all’associazione Help

Domenica 14 settembre, a San Severino, ci sarà una festa in piazza dalle ore 16 alle ore 19.30 organizzata dall’associazione di volontariato Help salute e famiglia Odv. Si tratta di PiazzArte, un evento basato su diverse attività, a cominciare da spettacoli e laboratori.

All’iniziativa saranno presenti alcuni artisti di strada come il Mago Kalù, lo Stramagante Mr Dudi, Tony Fratello Clown e Mattia Bonaventura De Minicis. Sarà quindi “Una piazza da Bimbi” ricca di fantasia, di musica e di creatività, grazie alla partecipazione dei giocolieri, delle bolle giganti, dei trampolieri e dei maghi. L’ingresso sarà gratuito e aperto all’intera cittadinanza, con l’augurio di creare solidarietà e l’intento di ricevere una partecipazione attiva da parte di chiunque, in particolar modo dei bambini.

“La piazza è il luogo dell’incontro e della comunità e con PiazzArte vogliamo ridarle vita”, dice Cristina Marcucci, presidente dell’associazione Help che organizza l’evento in collaborazione con il Comune, con l’associazione La Valigia delle Meraviglie e con Help Factory Idee in Azione Aps.

Dunque, truccabimbi, giostre, mercatini e tante altre opportunità saranno le protagoniste dell’iniziativa. E ogni attività proposta sarà basata sui valori e sui principi promossi dall’associazione Help, come ad esempio la libertà d’espressione, l’amore, il rispetto, lo spirito d’iniziativa, ma soprattutto la voglia di condividere con gli altri momenti unici e di particolare emozione per i più piccoli.

Maria Cicconi