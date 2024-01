Calcetto: la capolista Serralta perde 5-2 a Castelraimondo

Lo scontro al vertice del girone C se lo aggiudica il Castelraimondo C5 (5-2) che battendo la capolista Serralta consolida il secondo posto avvicinandosi alla vetta distante ora soltanto una lunghezza. Brutto e sorprendente stop, il primo in assoluto in campionato, per i settempedani che hanno ricominciato non al meglio dopo la sosta di fine anno, tanto da raccogliere un solo punto in due partite nel girone di ritorno. Con questo ko i gialloblù hanno in pratica riaperto il discorso campionato quando sembrava che avessero piazzato l’allungo giusto che si pensava decisivo e invece le rivali si sono rifatte sotto e adesso si ricomincia praticamente da zero come se partisse un nuovo torneo. E’ necessario resettare tutto, recuperare energie fisiche e mentali e ripartire di slancio a cominciare dal prossimo impegno, quello casalingo contro il Fiuminata.

La cronaca

C’è aria di big match sul parquet di Castelraimondo dove arriva la prima della classe Serralta che fa visita ad una delle inseguitrici più vicine (4 i punti di differenza). Match che potrebbe riaprire il discorso primo posto e le due squadre ne sono consapevoli e sanno che la posta in palio è molto alta. Chi comincia meglio la partita sono i locali che dopo appena tre minuti rompono l’equilibrio con Calzetta. Sulle ali dell’entusiasmo il Castelraimondo continua ad attaccare e al 10’ trova il raddoppio con Omar Buldrini. Serralta colpito a freddo, ma abile e bravo a reagire prontamente. Al 17’ bomber Nardi accorcia le distanze poi 120 secondi dopo arriva il 2-2 grazie a Pizzichini. Risultato che sancisce la fine del primo tempo. La ripresa però è un monologo del Castelraimondo che porta la gara dalla propria parte grazie ad un gioco convincente e mostrando personalità e decisione. Gli ospiti cadono sotto i colpi dei rivali che vanno a segno tre volte: al 5’ con Conforti, al 18’ con Calzetta (doppietta per lui) e al 26’ con Lorenzo Buldrini. 5-2 definitivo e ko pesante per il Serralta che nel secondo tempo non è pervenuto e deve subire la prima cocente sconfitta del torneo dopo un girone di andata perfetto. Nulla di compromesso sia chiaro, anche se adesso il margine sugli stessi castellani si è ridotto ad una sola lunghezza, ma è certo che bisogna invertire la rotta se si vuole continuare a lottare per l’obiettivo più grande.

Le formazioni

CASTELRAIMONDO C5: Paglioni, Ricci, Kryeziu, Mira, Staffolani, Buldrini Lorenzo, Calzetta, Campetella, Conforti, Del Prete, Particelli, Buldrini Omar. All. Camoni

SERRALTA: Vignati, Luciano, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Guilherme, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci