Terza Categoria: il Serralta “corsaro” a Montegranaro (2-3)

Dopo quattro turni di digiuno torna alla vittoria il Serralta, la prima in campionato del 2024, grazie al 3-2 ottenuto sul campo del Montegranaro. Tre punti importanti per i gialloblù sia per la classifica sia per come sono arrivati. E’ stata una serata difficile per i settempedani che hanno dovuto far fronte a diversi ostacoli: ambiente particolarmente caldo, avversari con toni agonistici alti, arbitro non proprio all’altezza del compito soprattutto nel gestire l’atteggiamento dei fermani. Malgrado ciò, il Serralta ne è venuto fuori con un successo meritato che testimonia carattere e forza di una squadra che chiude il girone di andata con 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), ruolino di marcia invidiabile che pone i gialloblù in piena corsa play off. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, il Serralta ha reagito al meglio nella ripresa realizzando rimonta e sorpasso (Valenti e Lambertucci) per poi trovare la rete del definitivo 3-2 a pochi minuti dal termine grazie al secondo centro di capitan Lambertucci, protagonista del match. Nel prossimo turno che apre il girone di ritorno ancora una trasferta per i gialloblù, quella a Torre San Patrizio.

La cronaca

Il Serralta chiude una settimana impegnativa affrontando il terzo match in programma, quello di campionato, ultimo di andata, recandosi a far visita al Montegranaro. Fin dalle prime battute si intuisce che la serata non sarà semplice. Padroni di casa determinati e irruenti e questo non agevola il compito del Serralta che inizia un po’ contratto e soffre l’atteggiamento avversario. Dopo 13’ il Montegranaro sblocca il risultato: Santinelli viene pescato in area da dove trova il diagonale vincente. Una reazione concreta dei gialloblù giunge solo al 38’ con una punizione di Bambozzi che chiama il portiere alla deviazione in tuffo. Prima del riposo si vede un Serralta in crescita. Sfrappini, servito da un preciso passaggio di Bambozzi, da buona posizione non colpisce al meglio il pallone. Al 44’ proteste, giustificate, dei settempedani dopo atterramento in area di Rapaccioni apparso ai più falloso e dunque da rigore. Il buon momento del Serralta trova conferma in avvio di secondo tempo quando al 6’ arriva il pari: Valenti è abile e svelto a toccare in rete una corta respinta della difesa. Al 10’ altra chance gialloblù: Sfrappini mette in mezzo per l’accorrente Bambozzi che tocca con la punta del piede per la parata dell’estremo locale. Dal successivo tiro dalla bandierina il pallone perviene a Lambertucci che, appostato all’altezza del secondo palo, non ha difficoltà a spingere in porta. 1-2 e sorpasso completato. Al 30’ il Montegranaro usufruisce di un penalty, apparso molto dubbio, che viene trasformato da Santinelli che fa doppietta e 2-2. Il Serralta però è carico e determinato tanto da ritornare avanti al 40’. Ancora sugli sviluppi di un corner arriva la palla buona per capitan Lambertucci che in mischia azzecca la zampata vincente facendo doppietta e 2-3. E’ il gol che vale il prezioso successo dei gialloblù che festeggiano i tre punti ritrovati e il consolidamento della zona play off anche per merito di Spadoni, subentrato tra i pali all’infortunato Palazzetti, molto bravo a ribattere un paio di tentativi ospiti durante il forcing che gli avversari hanno portato nel finale di gara.

AUDAX – SERRALTA 2-3

MARCATORI: pt 13’ Santinelli; st 6’ Valenti, 12’ Lambertucci, 30’ Santinelli, 40’ Lambertucci

SERRALTA: Palazzetti (30’ st Spadoni), Sparvoli, Crescenzi, Lambertucci, Angeloni, Lacchè, Rapaccioni (1’ st Cappellacci), Scarpacci (45’ st Cruciani), Sfrappini, Bambozzi (35’ st Vissani), Valenti (25’ st Paciaroni). A disp. Magarelli, Magnapane, Cambriani, Menichelli. All. Masciani

Roberto Pellegrino