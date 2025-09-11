Ultime news
Suor Maria Pia Carminelli
Suor Maria Pia Carminelli

Clarisse in lutto, si è spenta suor Maria Pia Carminelli: i funerali al monastero di Santa Chiara

11 Settembre 2025

Sorelle clarisse in lutto per la scomparsa di suor Maria Pia Carminelli, al secolo Bice, che è ritornata questa mattina alla Casa del Padre dopo una vita interamente dedita al Signore.

Ne hanno dato l’annuncio, addolorate ma confortate dalla fede in Cristo risorto, le Sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Santa Chiara assieme alla Famiglia francescana, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene.

Il rito delle esequie avrà luogo venerdì 12 settembre alle ore 14.30 nella chiesa del monastero di Santa Chiara.

Suor Maria Pia era davvero forte, chi l’ha conosciuta conserverà di lei uno splendido ricordo: resterà il suo sorriso, rimarrà la sua simpatia, e nessuno potrà dimenticare quei dolci così buoni che preparava con tanta cura e competenza. Se n’è andata serenamente, proprio come ha sempre custodito il dono della sua vita.

