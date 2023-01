La trasferta di Santa Maria in Selva termina per il Serralta con uno spettacolare 3-3 e con una divisione della posta in palio che può essere accettata di buon grado, ma in realtà il gruppo gialloblù torna a casa con molto rammarico e recriminazioni: rigore sbagliato (sarebbe stato il 2-0), una traversa colpita, diverse occasioni limpide sprecate, pareggio subito nel finale in superiorità numerica e disattenzioni che sono costate almeno un paio di gol. Insomma, due punti lasciati per strada, che erano alla portata e avrebbero consolidato il quarto posto. Non era semplice giocare su di un campo difficile e contro un rivale tosto, ma il Serralta ha affrontato bene il match mostrando personalità e carattere. Dopo un inizio equilibrato, i gialloblù vengono fuori e al 23’ trovano il vantaggio. Angolo con palla in mezzo al mucchio dove stacca più in alto di tutti Magnapane (ottima prestazione la sua) che di testa gira sotto l’incrocio. Dura poco, però, la gioia ospite perché l’Abbadiense pareggia sfruttando un fallo laterale che sorprende la difesa settempedana e consente al giocatore di casa di fare centro. I minuti finali del tempo vedono un Serralta pimpante e deciso tanto che Moretti sguscia in area conquistandosi un rigore apparso netto. Sul dischetto va Tommaso Vissani che però calcia fuori. L’intervallo vede gli ospiti recriminare sul fatto che il margine poteva essere più ampio dato che almeno due chance da gol vengono fallite in questa fase nel giro di pochi secondi. La ripresa si apre addirittura con il sorpasso dell’Abbadiense, episodio che spinge mister Palazzi a fare i primi cambi e proprio il neo entrato Cappellacci trova il 2-2 mandando nella porta avversaria un tiro di Bambozzi che incoccia sul suo corpo. Poco prima era stato Moretti ad andare vicino al bersaglio grosso con una bella conclusione respinta dalla traversa. Il nuovo vantaggio gialloblù giunge a metà tempo quando un’azione di Moretti, che crossa dal fondo, e di Valenti, che tira dal limite, danno la possibilità del tocco vincente e ravvicinato a Tommaso Vissani che cattura la corta respinta del portiere. Alla mezzora ecco l’episodio importante che sembra poter pesare parecchio sull’esito del confronto: Sabbatini, già ammonito, prova a mandare il pallone verso la porta gialloblù con un tocco di mano che viene visto dall’attento arbitro Tarquini che punisce il giocatore di casa con secondo giallo e conseguente espulsione. Nel finale il tema tattico è chiaro: Abbadiense in avanti con veemenza e grinta; Serralta che si difende, arretrando però un po’ troppo e così a tre dal novantesimo ecco la beffa per gli ospiti. Cross dal fondo respinto verso il limite dell’area dove c’è Clementoni che calcia di prima intenzione trovando il varco giusto per superare Cingolani. E’ il gol che dà il 3-3 definitivo e chiude una sfida combattuta e divertente. Nel prossimo turno altra trasferta per il Serralta che sabato pomeriggio andrà a far visita allo Sforzacosta, terza forza del girone.

ABBADIENSE-SERRALTA 3-3

Formazioni

ABBADIENSE: Ceschini, Paciaroni, Serrani, Bastianelli, Giorgetti, Clementoni, Crovali, Sabbatini, Borchiani, Clementoni, Gattari. All. Soldini

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli (70’ Magarelli), Baruni (55’ Pinkowki), Paciaroni, Vissani Enrico, Panzarani (55’ Cappellacci), Valenti (80’ Fabrizi), Moretti (70’ Pelagalli), Vissani Tommaso, Bambozzi, Magnapane. A disp. Baruni Qazim, Bisonni, Bernabei, Cambriani. All. Palazzi

Roberto Pellegrino