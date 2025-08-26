Ultime news
La locandina dell'iniziativa

Settempeda, mercoledì 27 agosto l’Open day del settore giovanile biancorosso

Con il periodo estivo che si avvia verso la conclusione ripartono le varie attività sportive. Mercoledì 27 agosto il giorno della Settempeda con il suo ormai abituale “Open day” dedicato al proprio settore giovanile. L’iniziativa, denominata “Gioca con noi”, è in programma dalle ore 18 allo stadio comunale “Soverchia” ed è rivolta ai bambini e alle bambine di età compresa fra i 5 e il 12 anni.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che vogliono conoscere gli istruttori e l’attività del vivaio biancorosso, in particolare quella legata alle squadre di Piccoli amici, dei Primi calci, dei Pulcini e degli Esordienti.

Sarà dunque un pomeriggio di gioco e di divertimento sul tappeto verde del Comunale: un modo per conoscersi e stare insieme condividendo la passione per il calcio.

Poi, sabato pomeriggio (30 agosto), ecco il primo match della stagione della prima squadra della Settempeda, impegnata in casa contro il Camerino nel match d’esordio in Coppa Italia.

