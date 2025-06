Panineria “O Capricc”: Diego Fusaro presenta il suo libro “La dittatura del sapore”

Venerdì 6 giugno alle ore 19, nella nuova panineria “O Capricc” (davanti ai giardini pubblici), Diego Fusaro presenta il suo ultimo libro “La dittatura del sapore”.

La serata si svolgerà in una tavola ricca di prelibatezze campane e di buon vino, con Diego Fusaro come commensale.

Ma di cosa parla il libro?

Hamburger di carne sintetica, panini con i grilli, patatine di farina di mosca: in nome del rispetto dell’ambiente e della salute, il nuovo menù del mondo globalizzato mette al bando ciò che per secoli ha plasmato la nostra identità alimentare: dal vino all’olio d’oliva, dalle carni al pane, annientando ogni diritto alla pluralità, alla differenza e al locale.

“Anche a tavola, nel modo in cui pensiamo, produciamo, prepariamo, gustiamo il cibo – spiega l’autore nel suo libro – si sta assistendo all’imposizione di un unico modello ammesso e autorizzato: il nuovo codice gastronomicamente corretto, applicato allo stesso modo in ogni angolo del pianeta, non è altro che la variante alimentare del politicamente corretto, proprio come il piatto unico è l’equivalente del pensiero unico”.

Insomma ci sarà da riflettere assaggiando i prodotti tipici che “O Capricc” sta proponendo ai settempedani attraverso merende e aperitivi nello spazio di via Matteotti.