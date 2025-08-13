Chiostro del Castello: la Soprintendenza autorizza saggi per lavori post sisma

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha autorizzato l’esecuzione di indagini strutturali e saggi archeologici nel complesso monumentale di Castello al monte. L’intervento, richiesto dal Comune, riguarda in particolare il Chiostro annesso al Duomo antico e il Museo archeologico.

Le indagini, parte del progetto per il restauro e il risanamento conservativo finanziato nell’ambito del Sisma 2016 con Ordinanza del Commissario speciale alla ricostruzione n. 137/2023, sono finalizzate alla riparazione dei danni causati dal terremoto e al miglioramento sismico della struttura.

L’autorizzazione è stata concessa con precise prescrizioni, in particolare per la tutela archeologica. I lavori di scavo e movimento terra dovranno essere condotti con l’assistenza continua di archeologi qualificati. Si tratta di effettuare indagini endoscopiche sulle murature controterra al piano primo e secondo sottostrada e in altre parti della struttura.