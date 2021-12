Basket, la Rhutten sbanca Fermo e confeziona la cinquina

La Rhütten San Severino sbanca Fermo, battendo fuori casa la vicecapolista, che giungeva all’appuntamento forte di sei successi consecutivi, per 57-50 al termine di una gara tutto cuore, incurante delle assenze di pedine importanti quali Severini, capitan Cruciani e Massaccesi. Grazie ad una grande difesa e al duo Fucili-Potenza particolarmente ispirati (alla fine 29 punti in due) il primo periodo si chiude sul 14-12 per la Rhütten. Nel secondo quarto regna l’equilibrio e, a causa di qualche palla persa di troppo dai biancorossi e di una difesa a zona ben organizzata dei locali, il Basket Fermo riesce a chiudere in vantaggio 26-25. Dopo il riposo è ancora la difesa a fare la differenza: solo 6 punti concessi ai fermani e vantaggio settempedano di 7 punti a fine periodo: 38-31. Nell’ultimo quarto i ragazzi del presidente Ortenzi riescono a raggiungere anche la doppia cifra di vantaggio, poi i padroni di casa si riportano sul -4. Nel finale concitato i settempedani di coach Sparapassi rimangono concentrati, riuscendo a scardinare anche la difesa a zona dei fermani, imponendosi con un margine di 7 lunghezze e realizzando quindi un poker di successi di fila. «Un Tortolini quasi infallibile dalla lunetta (10/12 alla fine per lui) e l’ottimo apporto del duo tolentinate Giuliani-Cobanaj sono stati fondamentali per la vittoria – commenta a fine gara il diesse Guido Grillo -. Da sottolineare anche le prove di Luciani, Nicolò Grillo, Cingolani e Ortenzi che hanno lottato fino alla fine per portare a casa due punti che ci permettono di rimanere agganciati al treno delle prime della classe. Sabato prossimo alle 18.00, in casa, per la prima di ritorno, ospiteremo il Grottammare, reduce da un filotto di tre vittorie. Ci si attende un pubblico numeroso, ovviamente munito di Green Pass».

BASKET FERMO- RHÜTTEN 50-57

Basket Fermo: Poggi 4, Ferreyra 12, Zampacavallo, Bongelli 4, Quondamatteo 14, Quinzi, Cipriani, Pedicone 2, Del Buono 5, Ndour 9, Pelacani. All. Marilungo.

RHÜTTEN: Luciani 2, Giuliani 8, Tortolini 12, Carboni ne, Potenza 11, Uncini n.e., Grillo 3, Ortenzi, Cobanaj 4, Fucili 17 (1 tiro da 3 punti), Cingolani. All. Sparapassi.

Note: progressivi: 12-14/26-25/31-38/50-57; nessun uscito per 5 falli.

Luca Muscolini