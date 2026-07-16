La preside Catia Scattolini è la nuova dirigente scolastica dell’Itts “Divini”

La preside Catia Scattolini è il nuovo dirigente scolastico dell’Itts “Divini” di San Severino. Il passaggio dal “Tacchi Venturi” avverrà dal 1° settembre, momento in cui lascerà l’incarico – per andare in pensione – l’attuale dirigente Sandro Luciani, che ha guidato l’Istituto tecnico settempedano dal settembre del 2019.

Dunque, un passaggio importante per Catia Scattolini che avrà sicuramente a cuore la nostra Scuola Superiore (una delle più importanti della provincia), la quale, grazie anche alla rinnovata sede scolastica, ha enormi potenzialità per intercettare le esigenze formative dei giovani e del territorio.

L’Itts “Divini” è il fiore all’occhiello della città (e non solo) e sapere che a dirigerlo sarà una concittadina ci lascia ben sperare per il futuro, anche perché Catia Scattolini ha già dato prova di competenza e professionalità da quando, era il settembre 2023, ha preso in mano la reggenza dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, dove ora dovrebbe rientrare la titolare del posto, la dirigente Lauretta Corridoni, distaccata al Ministero per altro incarico.

Il condizionale è d’obbligo, in questo caso, proprio in relazione agli impegni nella Capitale della Corridoni, la quale, se non dovesse rientrare nella sua sede di San Severino, darebbe il là a una nuova reggenza, come era accaduto anche in passato (prima del 2023) quando era stato lo stesso Luciani ad assumerla.

Come sempre, comunque, è e sarà l’Ufficio scolastico regionale ad assegnare i dirigenti agli istituti per l’anno scolastico 2026-2027.

Nella nostra provincia i nuovi incarichi sono tredici, fermo restando che in diversi casi l’incarico è stato rinnovato per altri tre anni al/alla preside già in servizio; in altri c’è stato il passaggio da una scuola ad un’altra, tutti comunque sono – come previsto dalle norme – di durata triennale (con scadenza al 31 agosto 2029).

Per la maggior parte delle scuole restano al loro posto i dirigenti già presenti, tutti con incarico in corso, in scadenza al 31 agosto 2027 o 2028.