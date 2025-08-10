Tiro alla fune: l’arbitro internazionale Andrea Nasso in Cina per i “World Games”

Una delegazione azzurra della Figest, guidata dal presidente nazionale della Federazione italiana Giochi e Sport tradizionali, Enzo Casadidio, maceratese originario di Pieve Torina, è impegnata negli World Games di tiro alla fune a Chengdu, in Cina.

Della delegazione fanno parte gli atleti portacolori delle nostre Nazionali maschili e femminili e i dirigenti Figest, nonché il settempedano Andrea Nasso, arbitro internazionale, che porta con sé la sua esperienza e la sua professionalità a beneficio di questa importante competizione internazionale.