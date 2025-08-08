Volley, il centrale Michele Menchi è un altro rinforzo per la Sios Novavetro

Prosegue la campagna di rafforzamento della società “San Severino Volley” in vista del prossimo campionato di serie B nazionale. Nella stagione ormai alle porte, infatti, indosserà la maglia della Sios Novavetro il centrale Michele Menchi, classe 2004, in arrivo dal Macerata Volley dopo l’esperienza fra i “cadetti” con la “Paoloni”.

Cresciuto nella “cantera” della Cucine Lube, Menchi ha fatto parte del gruppo dell’Academy che nel 2022 ottenne la promozione in serie B e che, poi, nel 2023 si laureò campione regionale Under 19 sotto la guida tecnica dei coach Giovanni Rosichini e Alessandro Paparoni.

“Ho deciso di accettare la proposta di San Severino – dice il giovane centrale – per la presenza in squadra di molti miei coetanei e perché mi piace il progetto della società. Personalmente mi aspetto di migliorare sul piano tecnico e di condividere la voglia di vincere con il nuovo gruppo. Spero così di poter dare il mio contributo, sia in campo che nello spogliatoio, condividendo la gioia di praticare questo magnifico sport con i futuri compagni di squadra”.