Seconda categoria: l’Asd San Severino puntella la difesa con Walter Latini

In vista del prossimo campionato di Seconda categoria l’Asd San Severino piazza un ottimo colpo per il reparto arretrato con l’arrivo di Walter Latini. E’ in realtà un ritorno quello del forte ed esperto centrale di Fabriano, visto che in passato è stato uno dei pilastri della Settempeda, maglia biancorossa indossata per ben sei anni, lasciata poi per impegni di lavoro all’estero.

Adesso Latini è tornato disponibile ed è pronto a scendere di nuovo in campo. Alla squadra del tecnico Compagnoni, Walter potrà dare molto per la sua grande conoscenza della categoria, in termini tattici e tecnici e dentro lo spogliatoio dove potrà essere un valido supporto ai compagni, soprattutto ai più giovani.

Quello di Latini è però solo l’ultimo “colpo” di mercato della società settempedana che continua a puntellare la rosa con nuovi arrivi e importanti conferme.

Per quanto concerne i volti nuovi gli ultimi arrivati sono quelli dell’esperto centrocampista Gianluca Gagliardini, del portiere Francesco Marzi e del giovane Mattia Buttafuoco, dalla Juniores della Settempeda. Restano, invece, in squadra anche per questa stagione il bravo portiere Diego Lanari, il centrale Filippo Testa e il centrocampista settempedano Giacomo Simonetti.

Roberto Pellegrino