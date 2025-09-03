Volley, la serie B a lavoro. Intanto il Club celebra i 50 anni di vita e a fine mese ospita Lube-Modena

Sios Novavetro San Severino al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. La squadra maschile allenata da coach Federico Domizioli ha iniziato gli allenamenti in vista del prossimo campionato di serie B nazionale. Dopo il ritrovo di lunedì e una prima seduta di attività in sala pesi, il gruppo ha calcato ieri sera il parquet del palasport “Ciarapica” per riprendere confidenza con quello che sarà il suo campo di gara nelle sfide casalinghe.

I ragazzi hanno sudato di buona lena agli ordini dello stesso coach Domizioli, del secondo allenatore Mattia Macellari e del preparatore atletico Luca Tombesi, sotto l’attenta regia del direttore sportivo Riccardo Modica. Presente anche Giovanni Soverchia, presidente del Club, che ha incontrato la squadra negli spogliatoi dando il benvenuto ai nuovi arrivati e tracciando la via da seguire in questa stagione.

Intanto la stessa società sta lavorando all’organizzazione dell’evento celebrativo dei suoi 50 anni di vita. Si terrà al teatro Feronia domenica 14 settembre, alle ore 17.30, e sarà l’occasione per ripercorrere insieme mezzo secolo di storia di questo sport vissuto a San Severino con tanta passione ed entusiasmo da diverse generazioni di ragazzi e ragazze che, fin dal 1975, hanno trovato nel mondo della pallavolo il luogo ideale in cui crescere, divertirsi, coltivare amicizie ed esprimere sul campo la propria energia nel rispetto dei principi più sani dello sport. La serata, condotta da Marco Moscatelli, prevede anche momenti di spettacolo e la presentazione delle attuali squadre della “San Severino Volley”.

Un’alta importante iniziativa in programma, poi, sarà l’amichevole di lusso fra Cucine Lube Civitanova e il Modena Volley di coach Alberto Giuliani. Si giocherà al palasport “Ciarapica” sabato 27 settembre alle ore 17.

Infine, la società ricorda che lunedì 8 settembre prenderanno il via i corsi di pallavolo per i più piccoli, dai 5 anni in su. Tutti i lunedì e venerdì, fino al 30 settembre, tutti i bambini e le bambine che lo vorranno potranno provare gratuitamente a giocare a pallavolo al palasport “Ciarapica” dalle 16.30 alle 18. La partecipazione è libera, basta un certificato medico rilasciato dal pediatra. Infoline: 3497743391 (segreteria) o 3331922465 (Valentina).