“Tacchi Venturi”: chiuso l’anno scolastico tra esami, Collegio e pensionamenti

Una cena tra canti e sorrisi a ranghi stavolta corposi per tutti e tre gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) del comprensivo Tacchi Venturi quella consumata alla Lucciola di Cusiano al termine dell’ultimo collegio docenti congiunto di fine anno scolastico, durante il quale la dirigente Catia Scattolini aveva fatto anche luce sulla futura governance dell’istituto: «Per dissipare i gossip dico subito che il Tacchi Venturi per me è un punto di arrivo anche perché rappresenta una fascia età di studenti che sento mia. Se poi la titolare dell’istituto, attualmente ispettrice a Roma, dovesse tornare, accetterei la conseguente destinazione».

L’incontro conviviale si è aperto con la benedizione dell’immancabile padre Luciano Genga, il quale si è anche prodotto in un’applauditissima performance canoro-danzante.

Tra brindisi e “trenini”, battute e canzoni sulle note del chitarrista in partenza (si avvicinerà a casa) Cesare Sampaolesi e dell’ispiratore dei brani Luca Chiurchiù, anche lui al “toccata e fuga”, per dirla alla Sebastian Bach, per motivi di contiguità geografica, si è vissuta una serata profondamente rilassante e gioiosa.

Il convivio, a base di fritto leggero e gustoso giro pizza, è culminato nel saluto conclusivo alle tre pensionande: Leonora Agrifoglio (nella foto) e Giovanna Egidi, colonne storiche della segreteria e Sabrina Costantini, collaboratrice nel plesso cesolano.

Per tre pedine in uscita, trasferimenti a parte – in attesa delle ovvie new entry per completare l’organico –, due insegnanti entrano ufficialmente nel novero dei docenti a tempo indeterminato: Margherita Gentilucci, insegnante di religione della Primaria, e Marica Lucarini, docente di strumento (flauto traverso) della Secondaria.

Un altro anno scolastico se n’è andato con soddisfazione ma anche con una notevole profusione di energie che induce tutti gli interpreti della docenza al doveroso ricarico delle batterie mentali. Per far trovare i protagonisti del Tacchi Venturi pronti alle nuove sfide dell’anno scolastico 2026-27. Per l’intanto resta un buon ricordo di quello appena concluso.

Luca Muscolini