Musica, anche San Severino aderisce al progetto “Nyco”: iscrizioni entro il 4 maggio

Il Comune è tornato ad aderire al progetto Nyco, ovvero Network Youth Choir Orchestra, iniziativa giunta alla sua quinta edizione che fa della musica uno strumento di dialogo e aggregazione tra i ragazzi dai 7 ai 20 anni e la popolazione adulta dell’Alto maceratese creando così una vera e propria grande orchestra e un coro giovanile.

Il progetto, promosso dall’Istituto musicale “Vaccaj” di Tolentino, riconferma la rete di sinergia tra Istituzioni musicali regionali e i Comuni del Maceratese insieme alle scuole e alle realtà associative che operano nei territori.

Per iscriversi e seguire la proposta basterà accedere, entro il 4 maggio, al sito www.nyco.it

L’edizione 2025 concentrerà il programma in un periodo compatto e intensivo ma attraverso una serie di iniziativa: anzitutto il Music Camp, che si terrà dal 30 giugno al 4 luglio, con attività separate. I più giovani (7-11 anni) si ritroveranno a Castelraimondo per il Coro di Voci bianche e il percorso Nyco Junior, mentre i ragazzi dai 11 ai 20 anni saranno a Camerino per l’Orchestra, il Coro giovanile e il gruppo di Teatro-Danza Nyco. Il progetto prevede sia modalità residenziale che pendolare, con un servizio bus per agevolare l’accesso.

Durante il Camp, i partecipanti prepareranno uno spettacolo originale intitolato “Let’s Pop!”, che racconta la storia di musicisti e band che hanno rivoluzionato la musica, attraverso il linguaggio pop. A valorizzare ulteriormente l’iniziativa saranno alcuni testimonial del progetto – musicisti, attori, poeti e artisti – che porteranno il loro contributo attraverso momenti di dialogo con i partecipanti e brevi performance personali, arricchendo l’esperienza con uno scambio umano e culturale significativo.

Previsto anche il Nyco Tour 2025 che si terrà dal 5 all’8 luglio, con una possibile data conclusiva il 9 luglio, attualmente in via di definizione. I concerti rappresentano il culmine del progetto, un’occasione per condividere con il pubblico il percorso artistico vissuto durante il Camp.