Sios Novavetro: arriva da Macerata il palleggiatore Riccardo Martusciello

“Sono molto felice di essere entrato a far parte della società San Severino Volley e della squadra Sios Novavetro. Sicuramente mi ha spinto ad accettare l’offerta del Club il fatto di avere come allenatore Federico Domizioli, che già conosco e so bene quanto tempo dedichi ai palleggiatori. Quindi è per me un’opportunità di crescita molto importante”.

Sono le prime parole del neogiocatore della Sios Novavetro San Severino, Riccardo Martusciello, secondo volto nuovo in casa settempedana – dopo quello del centrale Michael Molinari – in vista del prossimo campionato nazionale di serie B.

Martusciello è reduce dalla parentesi di Loreto, dopo gli esordi in A3 a Macerata. Ha compiuto vent’anni lo scorso maggio e gioca in cabina di regia.

“Del nuovo gruppo conosco praticamente tutti – dice l’atleta -, con qualcuno ho giocato insieme, con altri contro… Non vedo l’ora di rivederli in palestra pronti a cominciare la stagione! Nel frattempo ci tengo a ringraziare il Direttore sportivo, Riccardo Modica, per avermi voluto considerare per questo nuovo progetto”.

Poi Martusciello aggiunge: “Spero di crescere molto e di riuscire a dare il mio contributo al 100 per cento alla squadra. Gli obiettivi? Diventare un gruppo affiatato e raggiungere ciò che la società si prefigge a inizio stagione. Personalmente sono una persona molto giocosa, sono un chiacchierone, non sto mai fermo e non sto mai zitto! Spero così di aiutare a ‘far gruppo’, come ho sempre fatto in ogni squadra in cui ho giocato”.