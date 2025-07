Auto vandalizzata in pieno giorno: scatta la denuncia ai Carabinieri

Fa un salto al bar nel primo pomeriggio per scambiare le solite quattro chiacchiere con gli amici e per la consueta partitina a carte ma, quando esce, trova la macchina vandalizzata. È accaduto a un 61enne funzionario dell’Azienda sanitaria territoriale che, passato l’inevitabile momento di disappunto, ha avvertito immediatamente i carabinieri della locale Stazione, dai quali poco dopo si è recato a sporgere denuncia contro ignoti.

«Sono rimasto in un bar di rione Settempeda un paio d’ore dopo pranzo, all’incirca dalle 14.45 alle 16.45 – racconta il settempedano -, dopodiché ho raggiunto la mia auto che avevo parcheggiato in viale della Resistenza ma, con vivo rammarico, ho notato subito che qualcosa non andava sulla carrozzeria. Al momento di avvicinarmi alla Fiat Tipo mi sono reso conto che era stata vandalizzata. Evidentemente ignoti hanno versato liquido scolorente sul tettino dell’auto che è colato ai lati della carrozzeria, provocando danni sensibili, prontamente fatti valutare dal mio carrozziere di fiducia, alla macchina che avevo acquistato appena lo scorso febbraio. Inutile dire che per ripararla dovrò spendere oltre il migliaio di euro perché bisognerà riverniciarla per intero».

Al cittadino sanseverinate non è rimasto che allertare i carabinieri dai quali si è recato per sporgere denuncia.

«Il fatto irritante – prosegue nel suo racconto il 61enne – è che purtroppo non sono nuovo a tali disavventure. Una mia Alfa 147 in passato era stata sfregiata, mentre di recente avevo comperato una Chevrolet rossa che aveva subìto la stessa sorte della Tipo. Spero che con l’ausilio delle telecamere piazzate in diversi punti in città si possa risalire all’autore del misfatto».

Lu.Mus.