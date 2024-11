Basket, a Fermo la prima vittoria esterna della stagione per la Climacalor

La Climacalor San Severino mette a segno la prima impresa corsara stagionale battendo per 64-57 il Basket Fermo fresco di cambio in panca, mantenendosi così in seconda piazza solitaria dietro al terzetto di testa composto da B-Chem Porto San Giorgio, Pedaso ed il Picchio Civitanova. Gara tosta fin dall’inizio per i ragazzi di Samuele Campetella che si adattano al ritmo dei canarini, sfruttando ogni occasione per prendere il largo. «Abbiamo raggiunto anche il +22 – commenta soddisfatto il diesse Gabriel Cingolani – per poi calare dopo l’intervallo lungo. Siamo comunque sempre stati capaci di controllare la situazione su un parquet difficile, ancor di più perché i nostri avversari volevano dimostrare tutto il loro valore dopo l’avvicendamento del passato allenatore con Pomante. Era importante portare a casa il risultato in una situazione delicata perché temevamo la possibile scossa impressa dal cambio del coach sulla panca fermana e ci siamo riusciti. Missione compiuta!». Continua quindi l’ottimo mix della Climacalor del presidente Francesco Ortenzi, in cui il “vecio” Sorci, debellati i problemi fisici che lo avevano attanagliato all’inizio della scorsa stagione, sta fornendo l’elevato, sperato apporto in tandem con il “cavallo di ritorno” Samuele Vissani, un vero lusso per questa categoria, spalleggiato dai più giovani alfieri biancorossi come, fra gli altri, Potenza e Ruggero Ortenzi, sempre positivi nelle due fasi. In attesa del recupero del cecchino Strappaveccia che allungherà il roster nel settore delle bocche da fuoco. Ora però lancia in resta in attesa dell’88ers Civitanova, un degno banco di prova per capitan Severini e soci, che la Climacalor ospiterà venerdì prossimo (palla a due alle 21.45) al palas Ciarapica.

BASKET FERMO-CLIMACALOR 57-64

BASKET FERMO: Catakovic 20, Mezzabotta 4, Alessandrini 2, Del Buono 1, Anibaldi 7, Paggi 7, Belleggia 3, Panaro 13, Andrenacci, Bruscantini. All. Pomante

CLIMACALOR: Magnatti 2, Belli, Severini 4 (1 tiro da 3 punti), Potenza 8, Uncini 2, Della Rocca 2, Corvatta 4, Tiranti 6 (1t. da 3p.), Pettinari n.e., Ortenzi 9 (1t. da 3p.), Vissani 17, Sorci 10 (1t. da 3p.). All. Campetella

Arbitri: Angeloni-Bianconi

Note: parziali 17-26, 8-18, 14-9, 18-11; progressivi: 17-26, 25-44, 39-53, 57-64.

Luca Muscolini