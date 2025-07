Encomio del Consiglio regionale all’azienda settempedana “Lavorcarni”

Il Consiglio regionale delle Marche è tornato a celebrare le eccellenze del territorio con una cerimonia di premiazione svoltasi ad Ancona.

Il presidente dell’Assemblea legislativa, avvocato Dino Latini, ha conferito encomi a diverse realtà marchigiane che si sono distinte per il loro impegno e i risultati raggiunti. Tra le aziende premiate anche la Lavorcarni Srl, presieduta da Anna Rita Brunacci.

La Lavorcarni Srl è nata a San Severino nel 1973 da due soci fondatori, padre e figlio, Otello e Aldo Pasquarella, i quali hanno iniziato la loro attività da un’impresa semplice, la lavorazione dei polli, in un piccolo locale. Presto i due soci si sono specializzati nella lavorazione di carne ovina, suina e bovina. Oggi la Lavorcarni è un’azienda leader in Italia che è arrivata a commercializzare un’ampia varietà di prodotti alimentari, portando avanti una ricerca continua per essere sempre al passo coi tempi.

I soci attuali sono tre: Aldo Pasquarella, Pietro Pasquarella e Carlo Marini. La sede non è più un piccolo locale, ma un moderno stabilimento nella nuova zona industriale di San Severino.

Alla cerimonia per la consegna degli encomi in Consiglio regionale, che ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, era presente anche il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei.

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento assegnato all’azienda settempedana: “È un onore per la comunità di San Severino vedere una delle sue aziende più rappresentative ricevere un encomio così prestigioso dal Consiglio regionale. La Lavorcarni nel tempo ha saputo trasformare un’attività storica in una realtà moderna e dinamica, diventando un modello di innovazione e qualità. Questo premio non riconosce solo il successo economico, ma anche la dedizione e l’impegno di un’azienda che da decenni contribuisce in modo significativo al tessuto produttivo e sociale del nostro territorio. Ringrazio il presidente Latini e l’intero Consiglio regionale per aver valorizzato le nostre eccellenze locali”.

All’evento hanno partecipato anche il vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Gianluca Pasqui, e i consiglieri regionali Renzo Marinelli, Pierpaolo Borroni e Maurizio Mangialardi, a testimonianza dell’importanza che il Consiglio regionale attribuisce alla valorizzazione delle imprese e dei professionisti che portano in alto il nome delle Marche.