“Tacchi Venturi”: fondi in arrivo per il servizio di Psicologia scolastica

Un contributo che potrà raggiungere la cifra massima di 41.400 euro per un progetto di psicologia scolastica che favorisca interventi rivolti all’intera comunità del mondo della scuola – studenti, famiglie, docenti e personale Ata – con l’obiettivo di sostenere il processo di formazione e crescita dello studente, prevenire disagi, patologie e devianze, valorizzare le responsabilità genitoriali nei percorsi formativi scolastici e promuovere azioni concrete per il benessere digitale. Si dovrà inoltre prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, inclusi il sexting e la cyberpedofilia, nonché fenomeni di dispersione scolastica.

Il contributo elargito nell’ambito del programma regionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (2021-27) che vede la Regione Marche al primo posto in Italia per stato di avanzamento della spesa è stato intercettato da due sole scuole della provincia, fra cui il comprensivo Padre Tacchi Venturi (l’altra è il Sant’Agostino di Civitanova Alta), diretto dalla preside Catia Scattolini che, con “Progetto Ben-Essere: la scuola in ascolto”, può ottenere la cifra di oltre 40mila euro grazie al fatto che l’istituto settempedano comprendente i tre ordini, Infanzia, Primaria e Secondaria, rientra nel novero delle scuole che vantano tra gli 800 ed i 1.200 iscritti.

Sarà possibile richiedere un massimo di 600 ore per interventi che dovranno essere realizzati da psicologi regolarmente iscritti all’Albo a vantaggio di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale Ata ed educativo che opera nell’ambito scolastico delle scuole titolari dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento.

Attraverso il finanziamento di progetti di psicologia scolastica la Regione intende sostenere interventi integrati e multidimensionali finalizzati alla prevenzione dei disagi psico-comportamentali, alla promozione del benessere relazionale ed allo sviluppo delle competenze personali per la vita, in particolare nei contesti segnati da fragilità evolutive, svantaggio sociale o culturale e rischio di esclusione. La durata del progetto del comprensivo settempedano che, come comunicato dalla dirigente nell’ultimo collegio docenti dell’anno scolastico ha ottenuto il contributo europeo, è fissata in complessivi 24 mesi decorrenti dalla data di avvio.

Luca Muscolini