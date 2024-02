Dopo tre pareggi il Serralta torna a vincere: 3-1 al Monte San Martino

Dopo tre pareggi consecutivi il Serralta riassapora il gusto della vittoria grazie al 3-1 sul Monte San Martino. Era uno scontro importante per la corsa playoff e i settempedani non l’hanno fallito e con i tre punti portati a casa rosicchiano qualcosa proprio ai rivali di giornata avvicinandoli in classifica (ora sono 4 le lunghezze tra le due formazioni che sono al quarto e terzo posto). E’ stato un match equilibrato, primo tempo a reti bianche, combattuto e ricco di colpi di scena specie nel finale quando sono giunte le maggiori emozioni con la partita che si è accesa. In questa fase si è visto un po’ di tutto, in particolare i quattro gol che hanno fissato il risultato finale. Ospiti in vantaggio ad undici minuti dal termine e locali bravi ed abili a reagire al meglio tanto da recuperare e ribaltare la situazione nel giro di appena quattro minuti (tre reti dal 41’ al 45’). Grande elogio va fatto a tutto il gruppo gialloblù che ha dimostrato orgoglio e forza di volontà quando la gara si era messa male, ma determinazione e coraggio hanno spinto i ragazzi di Masciani all’impresa e ad un successo significativo e dal peso specifico notevole. Ora, per continuare la marcia, si dovrà puntare al bottino pieno nella trasferta sul campo dello Junior Montemilone.

La cronaca

Al “Leonori” va in scena la sfida playoff tra Serralta e Monte San Martino. Di fronte ci sono quarta e terza forza del girone. La squadra che si fa vedere in avanti per prima è quella di casa con tentativi di Vissani, diagonale sul fondo, e di Lambertucci, tiro alto. Risposta ospite con alcune iniziative fra cui spiccano quelle dell’attaccante Marca (la più importante una girata sul fondo). Prima dell’intervallo di nuovo Serralta in evidenza. Moretti(33’) è abile ad inserirsi in area da dove scaglia un fendente che lambisce il palo. Al 40’ lo stesso Moretti in tandem con Bambozzi crea una azione conclusa da quest’ultimo con un tiro che viene fermato dal portiere. Secondo tempo sicuramente più frizzante e già al 3’ si entra nel vivo con una punizione di Bambozzi che chiama alla respinta il portiere. Bambozzi replica poco dopo trovando di nuovo il numero uno ospite pronto alla deviazione. Serralta proteso in avanti che però rischia in contropiede, ma è bravo Spadoni ad opporsi con il corpo al tentativo dell’avversario. Al minuto 11 è capitan Lambertucci ad avere una buona chance ma colpisce male la sfera. Al 14’ ancora Spadoni sugli scudi con un volo plastico ad alzare il pallone sopra la traversa. Al 20’ il neo entrato Sfrappini serve l’accorrente Bambozzi che però non trova il tempo per battere a rete. Al 27’ Spadoni deve neutralizzare un tentativo del Monte San Martino uscendo con tempestività. Al 32’ Spadoni in uscita con i pugni devia la palla che resta pericolosamente in area con Crescenzi pronto in scivolata ad intervenire. La partita si sblocca al 34’: batti e ribatti in area gialloblù e colpo di testa risolutivo del terzino Anselmi che dà il vantaggio agli ospiti. Strada in salita per il Serralta che però mantiene il giusto sangue freddo e trova la forza per reagire trovando il pari al 41’. Pelagalli (entrato poco prima) trova il solito perfetto sinistro su calcio piazzato con parabola perfetta che inganna il portiere e gonfi ala rete. Il match da qui in avanti cambia andando decisamente dalla parte dei locali che al 43’ capovolgono il punteggio con un tiro cross di Bambozzi che tocca il palo interno e poi finisce in porta. Al 45’ contropiede gialloblù condotto da Sfrappini che arriva al tiro smorzato dal braccio di un difensore. Rigore netto che Bambozzi trasforma trovando la doppietta personale e il definitivo 3-1. Prima del triplice fischio Sfrappini prova il gran gol con una soluzione dalla lunga distanza deviata dal portiere in angolo.

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni, Crescenzi, Lambertucci, Scarpacci, Sparvoli, Cappellacci (15’ st Raponi), Lacchè, Vissani (15’ st Sfrappini), Bambozzi, Moretti (37’ st Pelagalli). A disp. Palazzetti, Cambriani, Bisonni, Fabrizi, Magnapane, Rapaccioni. All. Masciani