Consiglio comunale: seduta aperta nel ricordo dell’ex sindaco Adriano Vissani

Un minuto di silenzio in memoria del professor Adriano Vissani, già apprezzato primo cittadino settempedano, ha aperto l’ultima seduta del Consiglio comunale. Subito dopo il sindaco, Rosa Piermattei, ha fornito un aggiornamento sulla situazione della ricostruzione post-sisma in città.

“Il finanziamento complessivo delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto, e dei contributi concessi per la delocalizzazione delle attività produttive, ammonta a oltre 480 milioni di euro, precisamente 482.399.239” – ha dichiarato il sindaco Piermattei -. In particolare, per la sola ricostruzione privata, la cifra già stanziata supera i 441 milioni di euro, somma destinata al recupero di 745 edifici mentre le pratiche presentate, per un totale di 1.006, riguardano 424 immobili interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 135 da ricostruzione pesante, 441 dall’Ordinanza 100 e 6 dall’Ordinanza 13/2017. Ad oggi, sono 460 le pratiche concluse per contributi sisma e 46 per contributi fuori sisma”.

Opere pubbliche

“A fine giugno abbiamo aggiudicato l’appalto per i servizi di ingegneria e architettura relativi alla delocalizzazione del compendio edilizio della Casa di riposo – ha ricordato il sindaco -. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura in un’area individuata dall’Amministrazione comunale presso l’ex zona dei circhi nel rione Settempeda. Il complesso attuale, che include la chiesa di San Francesco di Paola, l’ex Lazzaretto e altri corpi di fabbrica, sarà in parte demolito, mentre gli edifici tutelati saranno preservati. Per la progettazione delle opere, il cui importo di affidamento complessivo è pari a 337.536 euro, sono previsti 120 giorni. L’intervento di realizzazione della nuova Casa di Riposo è interamente finanziato con i fondi del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 con l’Ordinanza speciale 45/2023. Inoltre, è stato dato il via libera all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di miglioramento sismico di palazzo Servanzi Confidati.

L’intervento, affidato per un importo di euro 310.618, rientra nell’ambito delle disposizioni dell’Ordinanza commissariale speciale per la Ricostruzione n. 137 del 29 marzo 2023. Infine la Giunta comunale ha approvato il piano operativo di dettaglio, nell’ambito della convenzione tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche e la società Consap Spa, relativo ai lavori di ripristino della strada comunale “Anello di Pitino”, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio 2023. In particolare, i lavori prevedono il risanamento di uno smottamento lungo un tratto di circa 30−40 metri della stessa strada per un importo finanziato di 230 mila euro”.