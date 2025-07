Asilo nido: consultabili le graduatorie per l’anno educativo 2025-2026

L’Ufficio Servizi alla persona del Comune di San Severino informa la cittadinanza che sono state pubblicate e sono ora consultabili le graduatorie provvisorie per l’ammissione agli asili nido comunali relative all’anno educativo 2025-2026.

Questo è un passaggio fondamentale per molte famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione per i propri bambini ai servizi educativi per la prima infanzia offerti dal Comune. Le graduatorie, di carattere provvisorio, permettono ai genitori di verificare la posizione assegnata alla propria domanda in base ai criteri e ai punteggi stabiliti dal regolamento comunale.

Si invitano pertanto tutti i richiedenti a prendere visione delle graduatorie che sono consultabili al link

https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/novita/asilo-nido-consultabili-le-graduatorie-per-lanno-educativo-2025-2026/